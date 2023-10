(Por Hugo F. Sánchez) En “Los asesinos de la Luna”, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, Martin Scorsese recrea la imprevista bonanza de una parte de un pueblo originario en Oklahoma, Estados Unidos, que se hizo rico por las ganancias que obtenía por el petróleo encontrado en sus tierras, lo que provocó que casi de inmediato comenzaran a sufrir asesinatos por parte de los blancos, que buscaban quedarse con sus bienes.

La película de Scorsese, que tuvo su premier en el último Festival de Cannes, está basada en la novela “Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI”, que cuenta cómo en la década del 20 existió un lugar en los Estados Unidos en donde los pueblos originarios masacrados por los blancos recibieron algo así como una fugaz reparación histórica, cuando la tribu Osage residente en el estado de Oklahoma se hizo millonaria, con un estilo de vida inimaginable -con propiedades, autos lujosos y hasta choferes blancos- para un pueblo marginado desde siempre.

Con un relato clásico, tan extenso como minucioso, la extraordinaria película del veterano director dedica tiempo y esfuerzos para retratar el pequeño universo de Osage County, en donde los nativos americanos convivían con los blancos e incluso, eran comunes los matrimonios mixtos.

Como en buena parte de su obra, Scorsese alumbra mundos desconocidos para la mayoría de los espectadores, ya sea el hampa, las finanzas, el circo del rock, o en este caso, una comunidad indígena del medio oeste norteamericano que no pertenecía a las grandes tribus, primero desplazada de Missouri, luego de Kansas, hasta ser reubicada en Oklahoma, en donde languidecía hasta que inesperadamente vivió una fugaz época de esplendor por el “oro negro”.

MIRÁ TAMBIÉN Los canales educativos recibieron 16 nominaciones en los Premios TAL 2023

Esa ambición de reflejar el complejo entramado social y político derivado de las extraordinarias riquezas que brotaban del suelo en forma del espeso petróleo, tiene como protagonista a Ernest Burkhart (brillante Leonardo DiCaprio), que llega a la región luego de haber participado como soldado en la Primera Guerra Mundial.

Sin demasiadas luces pero hambriento de dinero y mujeres, Ernest comienza a trabajar a las órdenes de su tío, "Bill" Hale (De Niro en otro gran trabajo), ganadero pero sobre todo, un villano de trato afable que domina el lugar y de lo que se desprende del relato, el artífice de un plan a largo plazo para hacerse de los campos de petróleo en manos “equivocadas”.

Una de las líneas del espurio proyecto -que también incluye varios tipos de asesinatos a la comunidad indígena-, consiste en casar a blancos con mujeres de la comunidad Osage millonarias para quedarse con sus riquezas.

Es ese es el camino que elige Burkhart, inducido por su tío, al enamorar y finalmente contraer matrimonio con Mollie (Lily Gladstone).

MIRÁ TAMBIÉN Todo Aparenta Normal emprende su tercera gira europea con presentaciones en España y Francia

Recurriendo al falso documental, el western, el thriller y hasta el radioteatro (con una deliciosa perla para el final), “Los asesinos de la Luna” va desgranando el completo panorama de la pequeña ciudad, en donde eran parte de la cotidianidad los homicidios, algunos sangrientos y explícitos y otros tantos disfrazados de enfermedades que ponen a los Osange más ricos como inevitables destinatarios de enfermedades que acaban con su vida antes de los 50 años.

Con la corrupción, el racismo y la violencia como única estrategia de discusión, la nueva película de Scorsese se define entre el carácter lábil del ambicioso Ernest Burkhart y la amoral firmeza empresarial que representa "Bill" Hale.

Porque más allá de la asombrosa cantidad de crímenes que asolan a la comunidad, que recién empiezan a ser investigados realmente en la segunda mitad del filme por el agente Tom White (Jesse Plemons) del flamante FBI a cargo de Edgar Hoover -que como dato curioso Leonardo DI Captrio encarnó en “J. Edgar”, de Clint Eastwood-, el centro de la historia es de carácter moral, en tanto la recompensa a la ambición de Burkhart implica el asesinato de su propia esposa, a la que el protagonista ama sin reparos.

Se trata de un dilema que le sirve al director de “Casino”, “El toro salvaje” o “Taxi Driver” para explorar los límites de la codicia, el crimen como herramienta, la culpa y tal vez, alguna forma de redención, lo temas que atraviesan toda su filmografía.

Con 80 años, el realizador italoamericano comienza a despedirse de la actividad complejizando aún más si es posible dentro de su propia carrera, los temas que lo obsesionan desde sus primeras películas, un legado que ya está escrito pero que bien podría ser refrendado con “Los asesinos de la Luna”, que no desentona para nada con su la formidable obra. (Télam)