Los artistas de efectos visuales que trabajan para Marvel Studios votaron a favor de su sindicalización, por lo que serán representados por la Alianza Internacional de Empledos de Escenarios Teatrales (Iatse), que agrupa a más de 168.000 técnicos y artesanos que se desempeñan en cine y televisión.

Así lo anunció el propio sindicato a través de un comunicado, según señala el sitio especializado Variety, en el que se destaca que "a los trabajadores de la industria de efectos visuales se les ha negado las mismas protecciones y beneficios que sus compañeros de trabajo desde el comienzo de la industria cinematográfica de Hollywood".

“Los tiempos de entrega no se aplican a nosotros, las horas protegidas no se aplican a nosotros y la equidad salarial no se aplica a nosotros. Los efectos visuales deben convertirse en un departamento sostenible y seguro para todos los que han sufrido demasiado y para todos los recién llegados que necesitan saber que no serán explotados”, se quejó por su parte Bella Huffman, coordinadora de efectos especiales del Iatse.

En los últimos tiempos, habían proliferado en redes sociales distintas quejas individuales de personas que realizaban esta tarea en torno a los exigentes cronogramas de post-producción y la gran cantidad de horas extras.

De esta manera, este sector formará parte del sindicato que defiende los derechos de los diseñadores de producción, directores de arte, operadores de cámara, sonido, editores, peluqueros, maquilladores, vestuaristas, supervisadores de guión e iluminadores, entre otros.

La sindicalización de los artistas de efectos especiales de Marvel se produce en medio de una inédita huelga de guionistas de Hollywood, a la que se sumaron desde hace algunas semanas los actores y actrices, la cual paraliza la industria y pone en jaque a grandes producciones que ya se encontraban en marcha.

“Estamos siendo testigos de una ola de solidaridad sin precedentes que está derribando viejas barreras en la industria y demostrando que todos estamos juntos en esta lucha. Eso no sucede en el vacío”, dijo el presidente internacional de Iatse, Matthew D. Loeb, quien felicitó a los trabajadores de Marvel "por dar este importante paso y usar su voz colectiva”. (Télam)