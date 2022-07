Los Amados, grupo musical-humorístico liderado por el cantante Alejandro Viola, regresará al Torquato Tasso, donde se presentará el sábado 23 a las 22 y los domingos 17 y 24 a las 19, con un repertorio íntegramente cubano.

“Acércate más”, “Toda una vida”, “Contigo en la distancia” y “Ay mama Iné”, entre otras, son algunas de las conocidas canciones que abordará el conjunto, que lleva más de 30 años de trayectoria, en la sala ubicada en Defensa 1575, del barrio porteño de San Telmo.

“Cena o Vermú con Los Amados” propone el grupo que completan Carolina Alberdi (piano y acordeón), Fernando Costa (percusión), Wilson Ortiz (bajo), Matías Bahillo (trompeta), Agostina Bertozzi (congas y coros), Esteban Freydier (saxo) y Felicitas Rocha (trombón), con asistencia general de Luis De Almeida.

Télam: ¿Cómo está "la escena del romanticismo" después de pandemia?

Alejandro Viola: Todas "las escenas" fueron atravesadas por la pandemia. Pero además la visión del mundo viene cambiando para todos. Nadie deja de enamorarse, de ilusionarse, de querer encontrarse sentimentalmente con otra persona, de tener una cena íntima, una, dos, tres, ochenta noches con alguien, pero hay otros posicionamientos frente a antiguos preceptos por ejemplo pasivo/mujer-activo/hombre.

Antes, hace 50 años, se hablaba de "caballerosidad" porque el varón le abría la puerta del auto a la mujer para que subiera o bajara y eso era lo que correspondía, o él llegaba con flores o decidía donde la llevaba a pasear. Y todo eso formaba parte de las imágenes románticas. Pero también era una reproducción del poder de los hombres en la vida cotidiana frente a una mujer que "esperaba".

No es que todo eso en la actualidad haya cambiado, pero por lo menos hay un movimiento femenino -y me refiero a todas las mujeres- que decidieron, con justificación, que ese poder masculino no puede continuar en detrimento de ellas. Los Amados siempre hemos jugado con esa cursilería que nos han hecho creer de cómo debe ser un "encuentro romántico" y con mucho humor y complicidad con el público, en nuestros espectáculos hemos logrado transmitir la importancia que ha tenido a través del tiempo el poder expresar como podamos lo que sentimos y creer que pueden venir miles de pandemias más pero el amor no lo podrá arrasar nada ni nadie.

T: ¿Qué expectativas tienen con el ciclo del Tasso?

AV: El Tasso es un lugar al que queremos mucho. Ya hemos hecho varias temporadas siendo muy felices porque se arma una gran fiesta. En este último tiempo el Tasso ha sido reformado transformándose en uno de los lugares para shows más hermoso de Buenos Aires.

T: ¿Cómo surgió lo de Vermú?

AV: A lo largo de nuestros más de 30 años de carrera hemos actuado en diferentes horarios y por suerte el público siempre nos acompañó. Y el Vermú con ingredientes es una opción que siempre nos entusiasmó. El "Chino Amado" (personaje que interpreto) pediría un "Aperital... una menta, por favor". Así que en vacaciones de invierno, además del sábado 23 a las 22, agregamos dos funciones: domingo 17 y 24 a las 19 que es esa hora del vermú, entre la merienda y la cena, y que creemos que para un domingo y en época invernal es un horario maravilloso para cerrar la semana... o abrirla con alegría. (Télam)