(Por Sergio Arboleya) La española Lola Índigo y la argentina María Becerra comparten el lanzamiento de “Discoteka”, una segunda colaboración entre dos artistas y amigas que profundizan el sello femenino en la escena urbana, algo que para la europea despierta una alerta porque “se habla mucho de la sororidad pero en verdad nos segregan”.

“Se habla mucho de la sororidad pero yo no quiero una playlist de mujeres porque eso es segregar. Quiero que nos pongan en el mismo punto de mira y con las mismas oportunidades para que así mujeres y diversidades estemos en la lista de éxitos y no separadas”, postula Índigo durante una entrevista con Télam.

En una comunicación entre Madrid y Buenos Aires, la local Becerra arriesga que “en Argentina siento que esa situación está mucho más avanzada porque somos muchas mujeres en el género”.

Y enseguida propone que “la clave para desarmar esta discriminación que también se aprecia en las premiaciones, es esto de colaborar entre nosotras, impulsarlo y visibilizarlo”.

“La clave es juntarnos nosotras y decir las cosas que pensamos”, insiste la madrileña nacida el 1 de abril de 1992 bajo el nombre de Miriam Doblas Muñoz.

Y a juzgar por el impacto de “Discoteka”, la dupla dio un nuevo paso en ese objetivo de llamar la atención y mostrar la potencia femenina a partir de ese pegadizo reggaetón.

La reciente colaboración entre ambas viene a extender un lazo que tuvo su primera expresión con “High Remix”, un suceso de Becerra de 2020 que además sumó la participación Tini Stoessel.

María, oriunda la ciudad bonaerense de Quilmes donde nació el 12 de febrero de 2000, fue youtuber pero en la composición y la interpretación de músicas urbanas halló un espacio desde donde potenció un andar que estalló de la mano del álbum “Animal” (2021) y de otra treintena de canciones.

En esa profusa y taquillera actividad, el miércoles pasado lanzó el nuevo single “Automático”, otro reggaetón que sigue anticipando el lanzamiento del que será su segundo álbum y anoche compartió con la cubanoestadounidense Camila Cabello una versión de "Hasta las dientes" en el emblemático escenario del festival Rock in Río.

Télam: ¿Cómo nació esta reunión para dar vida a “Discoteka”?

Lola Índigo: Todo sucedió cuando fui a Buenos Aires por primera vez y conocí a María en persona tras haber hecho ese temón que fue “High Remix” y nos metimos por primera vez juntas en persona a un estudio. Yo tenía mucho jet lag pero menos mal que fui porque salió esto y fue increíble.

María Becerra: ¡¡Sí!! de una salió. Desde el primer momento hemos tenido una muy buena relación pero todo a distancia. Y cuando nos juntamos en el estudio todo fluyó increíblemente.

T: Más allá de la movida industrial de las colaboraciones ¿Qué las lleva a trabajar juntas y qué encuentra una en la otra?

LÍ: De María siempre estoy diciendo cosas buenas porque además de que es mi amiga soy súper fan de ella desde que escuché “Dime cómo hago” (de su ep de 2019 “222”) y me parece que la admiro mucho porque es súper auténtica. Escribe, ensaya, es muy trabajadora y monta sus shows. Y siento que se espera mucho de nosotras porque nos gusta lo que hacemos, porque nuestras referentes y nuestros objetivos son ambiciosos como lo son Beyonce y Lady Gaga.

MB: A mí Lola me encanta porque es muy trabajadora, muy bajada a tierra y también la comunicación que tiene porque a veces hay mucho ego con lo de querer ser jefa o jefe y, por ejemplo, no hay buen trato al equipo. Siento que, en cambio, Lola es demasiado inteligente y tiene muy claro lo que quiere representar con cada cosa que hace. Definitivamente me parece una gran persona.

T: Las dos son una referencia de la escena de la música urbana hispanoamericana ¿sienten que quieren quedarse en esos géneros o la idea es seguir moviéndose?

LÍ: Yo digo que hago pop y así me entra todo cuanto me apetece en el momento en el que me apetece. He sacado un tema electrónico, ahora “Discoteka” que es reggaetón y el próximo será medio afro. Yo hago música y ya está y la personalidad del artista es lo que hay que poner en la canción.

MB: Siempre algo de lo urbano va a haber, algo de reggaetón, algo del dembow y dancehall porque son estilos que disfruto mucho, pero siento que estoy “transicionando”. A mí me encantan la bachata, las baladas y es algo que en el álbum anterior no me imaginaba hacer y ahora sí. Además siento que a una artista se la identifica por la forma en la que canta y ya no importa ni el género que hace y hay que probar así también vas creciendo.

T: Lola, en días se termina “La Niña Tour”, la gira que empezó en junio de 2021, en marzo pasado estuvo en el Lollapalooza Argentina y a la que le quedan tres de sus 30 nuevas fechas por España ¿cómo es el balance de estos meses de escenario?

LÍ: Sin dudas fue toda una experiencia y un concepto y va a ser un poco triste despedirnos de eso pero se termina el 25 de septiembre. De todas maneras estamos planeando dar fechas en Argentina y trabajando en ello de verdad.

T: En tu caso María, ¿Qué más se añade a la continuidad del “Animal Tour”?

MB: El “Animal Tour” estará en septiembre por España y le quedan varias fechas más que harán que se estire hasta enero del año próximo. (Télam)