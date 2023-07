"El vaivén de las escuelas", película conjunta entre Martín Ferrari y Carlos Skliar, se filmó mientras sucedía la pandemia y las diferentes etapas del aislamiento obligatorio, lo cual la convierte en un documento vivo para revisitar un período en el que la educación, como pocas áreas, padeció un contexto mundial adverso, y que se estrena este jueves en salas del país.

"Es un proyecto que nace desde dos educadores a los que nos atravesó la pandemia. Fue desde esa experiencia que decidimos tomar en nuestras manos esas preguntas e intentos propios y de muchos docentes que armaban y desarmaban las escuelas, para cuidar la vida. Por esto, es que asumimos la decisión ética y política de hacer memoria audiovisual de lo vivido para que hoy, que pareciera que todo paso, recordemos y quizás podemos preguntarnos ¿qué escuelas queremos?", le dijo Ferrari a Télam.

"La necesidad -agregó Skliar- de no dar por cerrado el 'retrato' de la pandemia, de no dejarlo en el olvido, de insistir en que aquello que pasa no es pasado, sino que es memoria. Durante la pandemia, de hecho, había una inmensa necesidad de contar experiencias, situaciones y condiciones de soledad, desgarro, desmoronamiento, pero también un ánimo de comunidad, de reunión, de escuchar".

El documental comenzó a gestarse en el 2020, en medio de la pandemia de Covid-19, sistematizando videos y relatos de educadores de todo el país e inclusive de otros países vecinos.

En medio de esa tarea se cruzaron Carlos y Martín para comenzar a tejer esas experiencias y encontrar el guion de la película. Fue así que en 2021 se comenzó a filmar en Jujuy, Rio Negro, Córdoba, y la provincia de Buenos Aires.

La película no sólo cuenta con el testimonio de docentes y alumnos, sino también de casos emblemáticos, como el suicidio de un chico en Buenos Aires o el miedo de una nena a abrir la puerta en Córdoba, que reflejan la soledad y el verdadero aislamiento que se vivió por aquellos días.

"Carlos estaba haciendo el ciclo (de streaming) 'Conversaciones entre cualesquiera' donde había cientos, miles de docentes que se encontraban a escucharse, a conversar y comenzamos a intercambiar y encontrarnos: más de 100 mails y juntadas con distancia y barbijos para ir sistematizando las experiencias que habíamos recolectado cada uno e ir escribiendo los primeros borradores del documental", recordó Ferrari.

"El encuentro con Martín fue providencial en ese sentido porque en él existe el ánimo de la memoria y la imagen, del archivo y el movimiento. Y eso produjo un intercambio de posibilidades que abrió las puertas al documental: pensar de a dos y reflejar la conversación de muchas y muchos", ponderó Skliar.

Martín Ferrari y Carlos Skliar son educadores e investigadores interesados en "repensar" la educación pública. Ferrari estrenó en 2018 "La educación en movimiento", un filme que recorre proyectos educativos de movimientos sociales en América Latina. Skliar, en tanto, es investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina (IICSAL), de Flacso-Conicet, además de tener una gran cantidad de libros y ensayos sobre la materia.

"Creo que fue crucial haber sabido reunir escenas de lo vacío, de lo interrumpido, del silencio y de la soledad, como haber estado en el momento preciso en que las y los educadores y las y los estudiantes regresaban a sus escuelas y, en ese reencuentro, poblar de sonidos, rostros y movimientos, la tensión del vaivén al que hace referencia el documental", señaló el investigador.

Ferrari, en tanto, destacó las propuestas de los docentes para con la película, como la de incluir la danza, como una manera de darle lugar al movimiento físico en el contexto de la educación en pandemia. "Fue una provocación incorporar las danza en la película. Tenía que haber movimiento, baile y eso hicimos. Julián Polito creó la música y Paula Aschiero dirigió a un grupo de 15 bailarinas y bailarines que le pusieron arte a esas historias que se fueron entrelazando".

Télam: ¿Qué piensan hoy, a tres años de las restricciones, sobre las consecuencias que para alumnos y docentes tuvieron esas medidas?

Martín Ferrari: Quizás más que meterme en lo que pienso, vuelvo sobre el documental y veo la importancia de conversar, de hacer memoria, de recuperar lo que nos pasó, lo que soportaron nuestros cuerpos y ver qué nos dejó esa pandemia, ¿Qué de todos esos intentos creativos y disruptivos queremos cuidar? ¿Qué debates necesitamos darnos? ¿Qué inéditos espacios, tiempos y acciones hay que crear?

Carlos Skliar: Creo que todavía hay mucho para contar, sobre todo en lo que se refiere a esa educación que estaba "en la punta de la lengua" cuando se regresó a las escuelas: ¿Qué ocurrió con todas aquellas ilusiones, intenciones, ideas, que entonces parecían dar fuerza al reencuentro? ¿Qué ocurrió con quienes vivieron experiencias de desgarro y todavía no pudieron encontrar la narración para expresarlo? ¿Fue la pandemia una circunstancia de alteración, de continuidad o de interrupción del mundo y de las vidas?

T: ¿Qué conclusiones sacan a futuro sobre cómo llevar adelante la educación, en base a la investigación del documental?

MF: Aún, no quisiera sacar conclusiones, quiero que el documental circule, esté en las escuelas, profesorados, universidades, sindicatos y organizaciones. Convoque y provoque a reflexionar. Porque hoy son cientos, miles, lxs jóvenes que no encuentran un lugar en las escuelas y es por ellxs, y por lxs niñxs que aún no llegaron que nos debemos encontrar, debatir qué escuela queremos, para qué sociedad.

CS: Estoy de acuerdo con Martín. Este documental puede o no abrir debates "atragantados". Nuestra intención no fue la de hacer diagnósticos o pronósticos sino la de reflejar o retratar o estar allí donde ciertas experiencias acontecían. Veremos qué efectos se provocan al poner en presente aquellas circunstancias y si esos reflejos producen o no una conversación abierta al porvenir. (Télam)