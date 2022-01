"One Last Time", el concierto especial que unió a Tony Bennett y a Lady Gaga en el legendario Radio City Music Hall de la ciudad de Nueva York en ocasión del cumpleaños número 95 del multipremiado cantante, puede verse a partir de hoy en la plataforma de streaming Paramount+.

Se trata además de la última presentación en vivo que ofreció el solista en agosto del año pasado, seis meses después de que su familia anunciara que Bennett padece de mal de Alzheimer.

Grabado con audiencia en vivo, el concierto cuenta con la estrella de pop a cargo de las piezas de jazz "Luck Be a Lady", "Orange Colored Sky", "Let's Do It" y el clásico "New York, New York", antes del set de su colega, que interpreta canciones como "Watch What Happens", "Steppin' Out", "Fly Me to the Moon" y su icónica "I Left My Heart in San Francisco".

Por último, Bennett y Gaga cierran el show con sus versiones a dúo de "Lady is a Tramp", "Love for Sale" y "Anything Goes".

El especial es parte de una asociación entre ambos cantantes con el conglomerado ViacomCBS, dueño de las marcas CBS, MTV Entertainment y Paramount+.

En el marco de ese acuerdo, el año pasado MTV estrenó "MTV Unplugged: Tony Bennett & Lady Gaga", junto a los estrenos de los videos musicales de "Love for Sale", el álbum que la dupla grabó en conjunto en 2018.

Para este año, la plataforma de streaming también tiene previsto lanzar "La dama y la leyenda", un documental exclusivo sobre la relación de amistad y colaborativa que hace cerca de 10 años mantienen los artistas. (Télam)