(Por Nicolás Biederman) Andrew Chambliss, “showrunner” y uno de los dos máximos responsables creativos de “Fear the Walking Dead”, el spin-off de la emblemática serie postapocalíptica de zombies que mañana a las 22 emitirá por AMC los últimos dos capítulos de su temporada final, reconoció que “siempre hay presión” por cerrar la historia a la altura de la expectativa de los fans y dejó la puerta abierta por volver a ver a algunos de estos personajes en el futuro.

“Creo que siempre existe esa presión, especialmente con una serie del universo de ‘The Walking Dead’, que tiene una base de fans tan apasionada”, admite Chambliss en charla con Télam.

Una de las palabras que más se repiten durante la entrevista con el guionista y productor, que compartió la tarea del desarrollo de la serie junto a Ian B. Goldberg desde la cuarta temporada hasta su conclusión ahora en la octava, es “responsabilidad”. El discurso suena sincero: Chambliss sabe que el séquito de espectadores de la franquicia se cuenta por millones.

“El mayor desafío -plantea- ha sido sentir esa responsabilidad de que actuamos como cuidadores de estos personajes que han estado en ‘Fear…’ desde el principio, como Strand, Madison, Daniel y luego también personajes que han venido de ‘The Walking Dead’ como Morgan, Dwight y luego los personajes que hemos creado. Y realmente sentimos la responsabilidad de hacer lo correcto con ellos por los actores que los interpretan y por los fanáticos”.

“Fear the Walking Dead” nació como una derivación de la serie principal, a su vez creada en base a los cómics de Robert Kirkman, y aunque siempre mantuvo conexiones narrativas y hasta recibió personajes que “viajaron” desde la trama original, consiguió darle a lo largo de los años un sello propio.

Es cierto que, tal como le pasó a “The Waking Dead” el año pasado, “Fear…” llega a su final no sin haber dado algunas muestras de agotamiento, pero su trama supo mantenerse fresca con muchos cambios de locaciones, entradas, salidas y reingreso de personajes; y una elipsis de siete años en la continuidad de la narrativa, entre otras.

En los episodios finales el grupo conformado por Madison (Kim Dickens), Victor Strand (Colman Domingo), Luciana (Danay Garcia), Dwight (Austin Amelio) y Daniel (el cantautor panameño Rubén Blades, que aparece ahora con un mate como guiño para estas latitudes), entre muchos otros, mantendrán un combate final con un enemigo del pasado que pone en riesgo la integridad de la recluida y segura isla en la que los héroes podrían asentarse para construir un futuro de una vez por todas.

Télam: A menudo juzgamos la totalidad de una serie por cómo terminó. Por ejemplo, todos recuerdan el mal sabor que dejó “Game of Thrones”… ¿Eso hizo que sintieran más presión para este final?

Andrew Chambliss: No queremos decepcionar a los fans. Siempre existe esa presión, pero el enfoque que hemos adoptado es contar la historia en la que más creemos, la que creemos que realmente lleve a estos personajes por el camino más interesante y muestre el mayor crecimiento para ellos. Nuestra esperanza es que el público lo va a disfrutar.

T: Uno de los personajes que regresó en esta segunda mitad de la temporada final fue Strand, que estaba en un punto muy diferente la última vez que se lo vio antes de que la historia diera un salto de siete años.

AC: Creo que probablemente sea el que tuvo la mayor transformación de todos desde la temporada anterior. La última vez que lo vimos había estado tratando de crear este mundo que podía controlar en la torre y sus esfuerzos por lograrlo, sus esfuerzos por ser una especie de héroe de su propia historia, llevaron a la destrucción de la torre y a la ruptura de la familia que había creado. Y en los siete años transcurridos, construyó una nueva vida, encontró el amor, familia, una comunidad.

Y ahora que su antigua vida está chocando con la nueva, la pregunta que está en el aire es si puede fusionar estas dos identidades y cuál ganará. ¿Será el nuevo Strand, que parece haber construido genuinamente una vida significativa con relaciones reales que no se basan en sacar una ventaja? ¿O volverá a caer en el viejo Strand al que le gusta maquinar y pensar en sí mismo antes que en nadie? Esa será realmente la cruz de su viaje en esta recta final.

T: Es un personaje complejo, ni héroe ni villano; tiene corazón, pero hizo mal las cosas tantas veces… ¿Tenés un personaje favorito?

AC: ¡Es como pedirle a un padre que elija a su hijo preferido! (Risas). No, fui variando a lo largo de la serie, hay cosas que nos encantan de todos y creo que lo que tenemos que hacer como escritores es encontrar algo que nos enamore de cada uno. Definitivamente hay personajes que son muy divertidos de escribir y alguien como Victor es uno de ellos.

T: Estos episodios finales cerrarán muchos arcos narrativos, y algunos de ellos necesariamente serán trágicos o agridulces. ¿Cómo equilibraron lo que creían que era correcto para la historia con las expectativas de millones de fans?

AC: Eso es algo en lo que pensamos mucho. Después de todo, esta es una historia ambientada en el apocalipsis zombie, así que no todo el mundo va a tener un final feliz. Lo que hicimos para ver si pasaba la prueba es si nos parecía que las historias cerraban su círculo. Y para algunos eso termina en un lugar feliz, para otros termina en un lugar trágico y para otros termina en un lugar que es una mezcla de los dos.

T: ¿Cómo fue el proceso con el elenco? ¿Conversaron con ellos? ¿Tuvieron en cuenta alguna opinión?

AC: Sí, particularmente en esta última tanda de episodios, porque muchos de estos actores han estado viviendo con estos personajes durante ceca de una década y son muy cercanos a ellos, tienen ideas sobre cómo debe ser el final del viaje. Así que tuvimos muchas conversaciones al principio de las etapas de planificación, donde ellos hablaron sobre lo que esperaban y me quedé con eso, entré a la sala de guionistas a intenté crear una síntesis, algo que les hiciera sentir que sus personajes obtuvieron el final que merecían. Y esas conversaciones continuaron mientras escribíamos la temporada y hasta el último día.

T: Tanto “Fear…” como “The Walking Dead” son relatos que habilitan tratar muchos temas. ¿De qué dirías, en última instancia, que trató esta serie?

AC: Creo que en esencia se trataba de un par de cosas diferentes: se trataba de la familia y de cómo podés construir una familia que elegís, que es lo que estuvo realmente en el corazón del programa desde el principio. Y luego trata la cuestión de qué significa ser una persona decente en un mundo tan implacable.

De cómo intentan aferrarse a su humanidad, a lo que les importa, cuando se les coloca en posiciones en las que tienen que hacer cosas muy oscuras, en las que a menudo tienen que recurrir a la violencia, en las que tienen que elegir entre las personas que aman y su propia supervivencia.

T: ¿Dirías que es la razón del éxito duradero de esta franquicia?

AC: Creo que sí porque, al final del día, lo que hacen estas series es eliminar todas las diferencias de quiénes son, a qué se dedican, su nivel socioeconómico, y hace que todos estén en igualdad de condiciones. Te permite ver qué son las personas en esencia y qué puede suceder cuando no tenés que seguir las reglas sociales. Creo que en muchos sentidos estas series proporcionan personajes en los cuales ver una parte de nosotros mismos.

T: Con el éxito de los nuevos spin-offs de “The Walking Dead”. ¿Imaginás que algunos de estos personajes también puedan volver en el futuro?

AC: Definitivamente hay espacio para más historias que contar con muchos de ellos y los actores realmente talentosos que les dan vida. Creo que sería una lástima que no pudiéramos ver más de sus historias de alguna forma, en algún rincón del universo de “The Walking Dead”. No tengo idea de si eso va a suceder o no, pero es algo que definitivamente espero ver en el futuro.

