El Festival Internacional de Cine Israelí "Seret" se presentará por primera vez en la Argentina entre el 24 de febrero y el 3 de marzo, con lo más reciente del cine de Israel en las salas capitalinas de Cinépolis Recoleta, en las ciudades de Rosario y Mendoza, y paralelamente online para todo el territorio.

"Seret", que significa "pelìcula" en hebreo nació en Londres, hace una década, de la mano de tres mujeres, Anat Koren, Odelia Haroush y Patty Hochmann, y actualmente, se presenta todos los años en Inglaterra, Alemania, Holanda y Chile; es el mayor festival en su tipo, que parte de una organización benéfica, independiente y este año incluye un programa con películas de ficción y documentales varios.

La mayoría de las películas serán estrenos exclusivos en la Argentina como la de apertura, "Voces doradas", dirigida por Evgeny Ruman, ganadora del premio a Mejor Película en Tallin Black Nights Film Festival, la cual será estrenada posteriormente en forma comercial.

También se verán "Love it was not (No fue amor)", dirigida por Maya Sarfaty, ganadora en el Festival de Cine DocAviv como Mejor Documental, "Forgiveness (El perdón)", dirigida por Guy Amir y Hanan Savyon, y "Sublet (Subarriendo)", dirigida por Eytan Fox.

MIRÁ TAMBIÉN Rita Terranova: Tengo la sensación de que empieza una etapa diferente en mi trabajo

Otros de los títulos que se presentarán son "Asuntos de familia", de la directora Maha Haj, y "Asia", de reciente estreno en Argentina, dirigida por Ruthy Pribar, galardonada con el premio a Mejor Actriz a Shira Hass -vista en "Poco ortodoxa"- en el Festival de Cine de Tribeca y premiada por la Academia de Cine Israelí como Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion.

"La selección de los estrenos se realizó en base a lo más reconocido y premiado de festivales internacionales", dice Patty Hochmann, directora artística del festival, y agrega que, una de las propuestas interesantes para 2022 es "A 100 metros de distancia", suma de cortometrajes en tiempo real, creada con 12 destacados cineastas durante la peor época de cuarentena por la Covid-19 en Israel.

Click to enlarge A fallback.

Otros títulos que se podrán ver son la exitosa comedia dramática de Rama Burshtein "Un novio para mi boda"; el documental "Menachem Begin: paz y guerra" y los galardonados filmes "El repostero de Berlín", "Entre dos mundos", "El acoso", "La esposa prometida" y "El testamento", coproducida entre Austria e Israel.

Por otra parte, el público podrá disfrutar de sesiones de reflexión con preguntas y respuestas (Q&A) a algunas de las directoras y directores de las películas del festival.

MIRÁ TAMBIÉN La leyenda sonora de Kool & The Gang vuelve a la Argentina tras 24 años

Por más información sobre el Festival Internacional de Cine Israelí "Seret" en la Argentina: Facebook: seretfilmfestival, Instagram: seretfilmfestival o Twitter: @seretfilmfest (Télam)