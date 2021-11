"Treplev", un documental que retrata la gira por Francia de la obra "Los hijos se han dormido”, dirigido por Lautaro Delgado Tymruk y Esteban Perroud, estará disponible desde este jueves en la plataforma pública y gratuita Contar.

"El documental tiene un discurso en el que irrumpe el disparate pero sin dejar de ser profundo y filoso", había afirmado Delgado Tymruk en una entrevista con Télam el mes pasado con motivo del estreno de la película en el Cultural San Martín.

Con música original de Daniel Melingo, la cinta narra la gira teatral por distintas localidades francesas que realizó el elenco de "Los hijos se han dormido", versión de "La gaviota", de Antón Chéjov, que escribió y dirigió Daniel Veronese.

Además del uso distintos recursos del lenguaje cinematográfico, como los intertítulos que remiten al cine mudo, la película propone también una trama paralela de ficción en la que aborda una historia de amor.

"Lo que se debate todo el tiempo en el filme es la representación. La imposibilidad como seres humanos de dejar de actuar. La discusión entre lo teatral y lo cinematográfico es otra cuestión. Lo que allí se disputa es el hic et nunc, es decir, el aquí y ahora. Y es apasionante", abundó Delgado Tymruk, intérprete de títulos como "Gilda, no me arrepiento de este amor", "Francia", "Un gallo para Esculapio" y "Monzón".

María Onetto, Javier Rodríguez Cano, Pablo Finamore, Marta Lubos, Ana Garibaldi, Claudio Da Passano, Ernesto Claudio, Osmar Núñez y Marcelo D'Andrea, son los actores que completan el reparto del documental.

Por otro lado, este viernes llegan dos nuevos episodios de “Nadie es inocente”, la nueva serie de podcast con adaptaciones de cuentos negros, fantásticos y policiales producida por Contenidos Públicos S.E. y Los Andes Cine para Contar, con el apoyo de la Biblioteca Nacional.

El ciclo cuenta con un importante elenco y relatos de Mariana Enríquez, Samanta Schweblin, Kike Ferrari, Horacio Convertini, Melina Torres y Osvaldo Aguirre.

La serie también incluye, en formato audiovisual, entrevistas realizadas por Ricardo “Patán” Ragendorfer a los autores de los cuentos, grabadas en el segundo subsuelo de la Biblioteca Nacional.

En tanto, hasta el domingo 7, seguirá la selección especial de la octava edición de Asterisco, el Festival Internacional de Cine LGBTIQ+ como su única sala virtual este año.

Por último, llegarán a la plataforma estrenos de Canal Encuentro, como “No binario”, una serie que recorre las conquistas y derechos de los colectivos LGBTIQ+; y “Futuralia”, un ciclo sobre el futuro, con la conducción de Mex y Violeta Urtizberea. (Télam)