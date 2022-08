"La tiendita del horror", el icónico musical de rock de Alan Menken y Howard Ashman que debutó en Broadway hace 40 años, se presentará a partir del 13 de septiembre en el Teatro Astral durante seis únicas funciones.

El musical, basado en la película homónima de Roger Corman en 1960, que tuvo una remake en 1986, gira en torno a una florería en quiebra y a sus dos empleados: Audrey y Seymour Krelborn. Durante una noche de eclipse, el bien intencionado Seymour encuentra una extraña especie botánica que, poco a poco, revoluciona la tiendita y se vuelve un gran atractivo para todo el barrio.

Con su espíritu manipulador, la famosa planta le promete a Seymour un sinfín de fama y fortuna siempre y cuando la siga alimentando.

Con dirección general de Axel Jeannot y dirección musical de Mariano Barreiro, la pieza estará protagonizada por Fede Couts, Luli Chouhy, Mike Chouhy, Iñaki Agustin, Paula Chouhy, Juana Silveyra, Belén Bilbao, Juan Denari y Máximo Perez Artusi.

El espectáculo debutó en 1982 como un proyecto de la Workshop of the Players Art Foundation, antes de dar el salto al Orpheum Theatre del Off Broadway donde se mantuvo en cartel durante cinco años. Desde entonces, se presentó en distintos teatros del mundo.

En esta oportunidad, "La tiendita del horror" se presentará los martes 13, 20 y 27 de septiembre a las 20.30; los martes 4 y 11 de octubre a las 20.30 y el lunes 10 de octubre a las 20.30 en la sala ubicada en Avenida Corrientes 1639. (Télam)