"Señorita 89", serie coescrita y codirigida por Lucía Puenzo y producida por la dupla de hermanos chilenos Pablo y Juan de Dios Larraín que sigue una oscura trama de misterio protagonizada por un grupo de aspirantes al concurso Miss México en los glamorosos fines de los 80, estrenará mañana a las 23 sus primeros dos episodios en la señal de cable Lifetime.

Con un componente de thriller criminal, a lo largo de sus ocho episodios -que podrán verse en cuatro tandas semanalmente-, la tira de la cineasta argentina busca además abordar la cruda realidad detrás de estos certámenes y hasta dónde puede llegar el sacrificio estético y la competencia por la corona.

En esta historia, Concepción (Ilse Salas) es la matriarca del concurso de belleza más importante del país, y junto a su séquito de expertos en maquillaje, entrenadores y hasta cirujanos plásticos, recibe en su finca "La Encantada" a las 32 participantes de la camada 1989.

Las jóvenes, de diferentes orígenes pero con la misma ilusión de alzarse como reinas mexicanas, deben atravesar un duro proceso durante tres meses para acercarse al objetivo, pero la presión crece cada vez más mientras se dan cuenta de que "La Encantada" no es lo que creían.

MIRÁ TAMBIÉN Michael League: En cada concierto estamos explorando nuevas posibilidades para nuestras canciones

Vigiladas constantemente y sin posibilidades de contactarse con el mundo exterior, las aspirantes comienzan a atravesar momentos traumáticos, con desapariciones y tragedias incluidas, que las llevarán a unirse y apoyarse entre sí para lograr escapar con vida de la estancia.

Filmada en Ciudad de México, Acapulco, Oaxaca y Ciudad Juárez, "Señorita 89" cuenta con guiones de María Renée Prudencio, la argentina Tatiana Mereñuk y Puenzo, quien también comparte el rol de dirección con su hermano Nicolás, Silvia Quer y Jimena Montemayor; y llega al cable luego de ser galardonada por su trabajo de dirección artística en los premios Produ 2022 tras el estreno original en la plataforma Starzplay (hoy rebautizada como Lionsgate+).

En declaraciones a la prensa latinoamericana, la actriz Ximena Romo, quien da vida a Elena -la especialista en cultura general de la finca-, opinó que este tipo de concursos son "una representación de lo que es el patriarcado y de alguna forma, de la sociedad en la que vivimos": "Mi personaje, al igual que yo y como muchas otras mujeres y hombres, creemos que no somos parte o que no nos afecta. Pero descubrí que no es así. Fue duro darme cuenta y ver cómo me afecta el patriarcado, y espero que el público pueda darse cuenta de que todos estamos ahí, nadie está exento", aseveró.

En esa línea y sobre la temática de la trama, su colega Natasha Dupeyrón, la Señorita Yucatán de la ficción, señaló que "es triste ver una serie ambientada en un momento que pasó hace ya tiempo y que en la actualidad seguimos teniendo estas mismas ideas ridículas sobre qué es la belleza, y seguimos juzgándonos entre nosotras frente a un jurado lleno de hombres diciendo qué es bello y qué no".

"Creo que las mujeres estamos empezando a levantar la voz y a decir 'esto no me está gustando, no está bien'. Todavía nos falta un camino largo por recorrer y creo que el paso número uno es que estos concursos se cancelen de una vez", agregó la intérprete.

Además, Ilse Salas destacó que se trate de una producción liderada por mujeres tanto delante como detrás de cámaras: "Soy parte de una generación por la que ya me ha tocado trabajar con muchas mujeres y, de hecho, seguramente trabajé más con mujeres que con hombres, lo cual es raro. Pero está pasando, y me da mucho orgullo ser parte de esta generación", aseguró.

"Es una historia sobre mujeres y sobre algo que nos atañe a nosotras directamente, y que son la cantidad de condicionamientos sociales con los que hemos crecido, arquetipos de belleza y un montón de distintas violencias que nos atacan directamente a nosotras desde hace décadas", finalizó Salas.

Mabel Cadena, Bárbara López, Leidi Gutiérrez, Coty Camacho, Edwarda Gurrola, Marcelo Alonso, Juan Manuel Bernal, Luis Ernesto Franco y Ianis Guerrero completan el elenco de "Señorita 89", con una aparición especial de Ari Brickman.

(Télam)