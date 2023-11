“Mordisquito. ¿A mí me la vas a contar?” es el nombre de la miniserie que estrenará esta noche tras el partido de la Selección Argentina por la Televisión Pública, cuya trama se centra en los últimos días de vida de Enrique Santos Discépolo y que, según indicó Daniel Casablanca, encargado de interpretar a este personaje histórico, indagará también en el mundo de la radio, en el de los monólogos, en el político y también en su vínculo con Tania, que encarnará Leticia Brédice.

El ciclo creado por Radio Nacional y el canal público apuesta a una ficción argentina de calidad y a recuperar la figura de “Discepolín", quien fue actor, director teatral, dramaturgo, músico, guionista de cine, compositor, cultor del teatro musical, director de orquesta, militante y creador de "Mordisquito", cuyos monólogos mantienen una vigencia que se verá reflejada en la serie.

El actor Daniel Casablanca confió en conversación con Télam que para él significa un “honor inmenso" personificar a este hombre clave de la cultura popular argentina, creador de tangos como “Uno”, “Cambalache” y “Yira Yira”, dueño de un estilo personal para retratar la vida cotidiana, el difícil sentimiento amoroso y la sociedad de su tiempo, desde una mirada filosófica y comprometida que trasciende hasta el día de hoy.

”Creo que el desafío es reconocer al personaje, que no sea caricatura y por otro lado que sea sensible y tierno –expresó-. Para mí era fundamental que el espectador entre en una empatía profunda con el personaje, que vive situaciones dolorosas, crueles, por defender sus ideales y que más allá de que uno partidariamente esté de acuerdo o no, le produzca ternura el dolor que el personaje está sintiendo. Y bueno, ahí está, ese era el equilibrio”.

“Mordisquito…” cuenta con un elenco integrado además de por Casablanca y Brédice, por Carlos Portaluppi, María Ucedo, Enrique Dumont y David Masajnik, entre otros, con libros de Ana Da Costa, Mariano Mucci y Santiago Larre, dirección de Mariano Mucci, junto a Martín Russo como director de cámaras.

La trama de la serie se desata cuando en julio de 1951, Enrique Santos Discépolo es convocado por Raúl Apold (Portaluppi), el implacable secretario de medios del Peronismo para realizar una serie de monólogos en los que hace una apasionada defensa de las políticas de Estado del justicialismo.

A partir de cómo se produjeron esos monólogos, la serie mostrará la relación de Discépolo con el peronismo, su pelea con la oligarquía, su música y sus amores.

Luego del estreno, “Mordisquito...” se verá todos los martes a las 22.30 y luego de cada emisión quedará alojado a demanda en el canal de Youtube de Televisión Pública (https://www.youtube.com/@TVPublicaArgentina).

Télam: ¿Qué te atrajo en particular de esta serie?

Daniel Casablanca: La miniserie transcurre en un momento muy puntual de la vida de Discépolo y es muy rica y muy dramática, muy trágica; digamos que transcurre en los últimos meses de vida del autor, de este personaje. Sería puntualmente desde que recibe un llamado de Apold, que es el secretario de medios de Perón, por pedido explícito de Perón y Eva para hacer unos monólogos en la radio como propaganda a favor del gobierno. Son 39 los monólogos que él hace, 39 noches. Creo que después se sumaron, en realidad fueron 37 y después se sumaron dos más y aparecieron ahora dos más que completarían 41 monólogos. En un momento se enferma, vuelve y dice dos más antes de las elecciones y muere al mes de haber ganado las elecciones. Es decir, como son sus últimos meses de vida esto además de hacerlo en un momento muy intenso político es el final de la vida de él, así que es súper interesante.

T: ¿Qué representa en tu carrera interpretar a un personaje tan importante para la cultura argentina como Enrique Santos Discépolo?

DC: Para mi carrera es muy importante interpretar el personaje de Enrique Santos Discépolo. No sé si he caracterizado alguna u otra vez un personaje histórico. Sí he hecho construcción de personajes, pero no sé si un personaje histórico. Y no es un personaje histórico cualquiera porque hay referencias, hay audios, hay películas, hay publicidades, el diálogo con Gardel. Digamos, hay mucha información que te da la data para construir la máscara del personaje. Y es un personaje que, además, al ser actor es muy rico expresivamente. Y es importante encontrarle esa movilidad, esa gestualidad y ese tono en la voz, ese canto que tenía en la voz.

T: ¿Qué podés adelantar de la serie? Es una ficción que va a hablar de su vínculo con el peronismo y sus monólogos en radio como Mordisquito. ¿También habrá lugar para su música y su vida amorosa?

DC: Una de las cosas atractivas que tiene Discépolo, su vida, es que van a estar plasmadas en la miniserie los 50 y el mundo de la radio argentina. Todo ese momento previo y posterior a los monólogos, podemos ver lo rico, lo lúdico del mundo de la radio de los 50; creo que es uno de los hallazgos que tiene la miniserie.

Entre los artistas que aparecen se cuentan Lidia Borda, Axel Krieger que es el pianista que hace las publicidades; El Chino Laborde, Franco Luciani, Dolores Solá. Es una excusa para seguir homenajeando al discípulo tanguero.

Y otra cosa rica que tiene la miniserie, es el mundo íntimo de la relación entre Tania y Discépolo, que tienen sus problemas amorosos profundos.

T: ¿Cómo trabajaste para meterte en la piel de Discépolo? ¿Ya tenias un vínculo con su música y su obra? ¿Es difícil buscar en un equilibrio para no caer en una imitación y que a la vez sea verosímil?

DC: La verdad es que he tenido un montón de herramientas para encarar este personaje porque desde hace tres años yo vengo haciendo un unipersonal sobre Discépolo que se llama “Discepolín Fanático Arlequín” (tuvo su última función el 17 de noviembre pasado). Entonces tenía mucha información, mucho entrenamiento, pero yo hago un espectáculo que es con media máscara al estilo comedia del arte, como un arlequín, que un poco él es un arlequín. Lo que hubo que encontrarle es ese color más televisivo, más de la cámara cerca, obviamente que sin máscara, es decir una cosa mucho más liviana, más suave pero que no deja de ser un personaje muy potente, muy fuerte, caricaturesco pero que vive cosas muy fuertes, intensas pero reales. La verdad que fue un desafío enorme y yo estoy contento, después veremos qué dice la gente.

T: ¿Cómo fue el proceso de grabación y el trabajo con los directores Mariano Mucci y Martín Russo?

DC: El proceso de las grabaciones fue hermoso. Fui muy feliz de ser convocado por la TV Pública. Yo soy parte de la TV Pública, pago mis impuestos, es mi canal, es el canal de todos y todas, y haber participado en una miniserie de un personaje tan emblemático era un desafío de gran responsabilidad, de mucho honor y alegría. Mariano y Ana (Da Costa) siempre fueron muy amables conmigo, al igual que todo el equipo. Me han cuidado muchísimo. Los quiero mucho. Fui muy feliz. Y la verdad que esta miniserie es un producto que es imposible pensarlo fuera de la TV cultural subsidiada, donde no nos persigue el rating. (Télam)