La cuarta temporada de la exitosa serie británica policial "Unforgotten", realizada por los mismos productores de otros reconocidos títulos de la pantalla chica como "Broadchurch" y "Downton Abbey", podrá verse a partir del próximo lunes 23 a las 23 por la señal Film&Arts, con repeticiones todos los domingos a la misma hora.

Para continuar con la propuesta vista en sus entregas anteriores, la historia de los nuevos seis episodios se centra en la investigación de un caso de homicidio archivo y aparentemente olvidado, en esta ocasión uno iniciado a raíz del hallazgo de un cadáver en un depósito de basura que involucra rápidamente a cuatro sospechosos vinculados con la Policía cuyas vidas tomaron rumbos muy diferentes tiempo atrás.

Con esa premisa y repletos de dudas, los detectives Cassie Stuart (Nicola Walker) y Sunny Khan (Sanjeev Bhaskar) deberán emprender una difícil pesquisa también hacia el interior de la institución, que los llevará a cuestionarse su propio lugar en el entramado de la ley y el funcionamiento de las fuerzas de seguridad.

El elenco de la serie se completa con la participación de Tom Courtenay ("Summerland"), Gemma Jones ("Rocketman"), Lewis Reeves ("I May Destroy You"), Mark Bonnar ("Guilt"), Peter Egan ("The Spanish Princess") y Jordan Long ("The Nevers"), entre otros. (Télam)