La cantante y rapera estadounidense Lizzo, definió como "historias sensacionalistas demasiado escandalosas para no abordarlas" a las acusaciones en su contra que tres bailarinas realizaron ante la Justicia, al declarar haber sido acosadas sexualmente, discriminadas y maltratadas en un "ambiente de trabajo hostil".

"Estos últimos días han sido desgarradoramente difíciles y abrumadoramente decepcionantes. Mi ética de trabajo, moral y respeto han sido cuestionados", escribió Lizzo en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Instagram.

"Por lo general, elijo no responder a las acusaciones falsas, pero son tan increíbles como suenan y demasiado escandalosas para no abordarlas. Estas historias sensacionalistas provienen de ex empleados que ya han admitido públicamente que les dijeron que su comportamiento en la gira fue inapropiado y poco profesional".

Al respecto, se definió a sí misma como "una artista apasionada" que toma su música y sus actuaciones "en serio", y sostuvo: "Con la pasión viene el trabajo duro y los altos estándares".

Lizzo terminó su declaración diciendo que, aunque no quiere ser percibida como una víctima en la situación, ella "no es la villana".

"Estoy dolida pero no dejaré que el trabajo que he hecho se vea opacado por esto. Quiero agradecer a todos los que se han acercado para apoyarme durante este momento difícil", aseveró.

El martes, tres bailarinas que integraban el espectáculo de Lizzo la demandaron en el Tribunal Superior de Los Ángeles donde aseguraron que fueron acosadas sexualmente, discriminadas por su color de piel y soportaron un "ambiente de trabajo hostil".

Allí, Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodríguez presentaron pruebas de la mala relación que tuvieron con Lizzo y su productora Big Grrrl Big Touring, Inc. y Shirlene Quigley, capitana del equipo de baile, y denunciaron que fueron obligadas a asistir y también participar en diversos espectáculos sexuales mientras se encontraban de gira con la cantante que interpreta el tema "Pink" en el filme "Barbie".

"Las demandantes también sufrieron angustia emocional grave, ansiedad, dolor y sufrimiento, lesiones físicas, enfermedad física, gastos médicos, gastos médicos futuros, honorarios de abogados y otros daños que se determinarán en el juicio de acuerdo con prueba", se lee en la demanda presentada por quienes patrocinan legalmente a las bailarinas.

Además, acusaron a la intérprete de los éxitos "2 Be Loved (Am I Ready)", "About Damn Time" y "Truth Hurts" de señalar de "holgazanes, poco profesionales y personas con malas intenciones únicamente a bailarines afroamericanos", unas críticas que nunca fueron dirigidas a miembros caucásicos del elenco.

Uno de los detalles más llamativos de la demanda alega que las bailarinas fueron presionadas a tocar a bailarines desnudos durante un espectáculo sexual en vivo en el Barrio Rojo de Ámsterdam. (Télam)