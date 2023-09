(Por Javier Berro) La cantante Yukimi Nagano y el baterista Erik Bodin, miembros del grupo sueco Little Dragon, afirmaron que el enfoque creativo a la hora de gestar su último disco “Slugs of Love” estuvo marcado por la necesidad de “celebrar el estar vivos después de una pandemia” y como respuesta a “muchas preguntas acerca de por qué” aún estaban haciendo música y si debían permitirse “crecer y cambiar para seguir siendo honestos”.

Definido por el grupo como su “mejor disco” hasta la fecha, en esta nueva obra Little Dragon sigue explorando diversos caminos posibles entre el pop, la música electrónica y el R&B, y recibe a invitados como JID en “Stay” y a Damon Albarn en “Glow” luego de aquella jugosa alianza por partida doble que el grupo plasmó con el británico y su proyecto Gorillaz en “Plastic Beach” (2010) en las canciones “Empire Ants” y “To Binge”.

“De alguna manera, para nosotros fue una época muy relajada porque fuimos al estudio casi todos los días. Yo estaba embarazada en ese momento y fue lindo sentir que no me tenía que andar estresando por las giras y esas cosas. Escribimos el álbum durante todo ese tiempo de pandemia”, comentó la vocalista, en diálogo con Télam.

Por su parte, el baterista Erik Bodin, señaló que ese tiempo de introspección hizo que las preguntas sobre el oficio fueran mucho más a fondo: “Ese tiempo nos trajo muchas preguntas sobre por qué estábamos haciendo esto, aunque creo que esa conversación empezó inclusive un tiempo antes”.

“Teníamos que permitirnos crecer y cambiar para seguir siendo honestos, y en el proceso creativo queríamos celebrar el hecho de que estábamos vivos después de una pandemia”, comentó el músico sobre esta placa gestada en Gothemburg Studios, el estudio que armaron hace casi 20 años y que sigue funcionando como “un pequeño centro de operaciones” que Little Dragon tiene para nunca más tener que salir de la “zona de confort”, como definió Nagano.

El grupo, que completan el bajista Fredrik Källgren Wallin y los tecladistas Håkan Wirenstrand y Arild Werling, acompañó el estreno de este séptimo álbum con dos videos: “Kenneth” y el homónimo “Slugs of Love” tuvieron su adaptación lisérgica en las dos piezas animadas que produjo el estudio Unlimited Time Only, a cargo de la dupla Cady Buche & Travis Barron.

Télam: Señalaron más de una vez a la prensa que esta última placa es la “mejor” de Little Dragon ¿Por qué son tan categóricos?

Yukimi Nagano: Es que es un hecho (risas).

Erik Bodin: Creo que cuando estás haciendo cosas creativas siempre estás luchando contra los demonios de analizarte a ti mismo y de tratar de ponerle de si ‘esto es bueno o es malo’. Nosotros nos hemos dado cuenta que podemos subirnos a un escenario, hacer una canción y sentirnos de puta madre, y que es posible darle la vuelta o aprender de esa sensación de sentirte mal o que no eres suficientemente bueno para estar ahí. En ese sentido, la última cosa que haces es la mejor porque es la versión más actualizada y más fresca de ti. Y, obviamente, este es el mejor disco que hemos hecho.

T: ¿Cómo fue volver a trabajar con Damon Albarn? ¿Cómo definirían la conexión musical que mantienen con él desde hace años?

YN: Todo empezó cuando empezamos a visitarlos años atrás en su estudio en Londres durante el proceso de “Plastic Beach” de Gorillaz. Desde entonces, estamos conectados. Luego compartimos un tour por Estados Unidos, otros tres meses en Europa y Australia. A partir de los años, nos cruzamos en varios lugares y mantuvimos el contacto. Admiramos todo lo que hace a nivel creativo. Pensamos que iba a encajar bien en esta canción, así que le preguntamos y se la mandamos. En ese momento, creíamos que “Glow” tenía algún tipo de magia, pero él nos la devolvió con un montón de cambios. Le agregó un montón de cosas y estuvo bueno: nos inspiró saber que no siempre hay que ser ‘tan respetuoso’ con las colaboraciones. Damon la desmenuzó toda e hizo su propio aporte ahí. El resultado nos encantó.

T: ¿Cómo viven el avance la tecnología y de la Inteligencia Artificial en la producción musical? ¿Les da algún tipo de temor su evolución?

EB: Hay muchas opiniones sobre cómo va a resultar la cosa y si llegará el apocalipsis cuando la IA tome el control de nosotros. No tengo descargadas muchas aplicaciones relacionadas con eso y hasta ahora mi relación con el tema son a través de Siri (el asistente artificial del Iphone) y ella está bastante retrasada por ahora. No es ni de cerca la persona más inteligente que conozca. Yukimi es mucho más inteligente, imposible de atrapar y sorpresiva que ella. Creo que esto corre para todos: amamos demasiado a la música como para no querer que suene de la mejor manera posible, pero aún cuando grabamos máquinas de ritmo electrónicas tratamos de programarlas nosotros mismos porque es muy difícil escucharlas sin aburrirte y nosotros odiamos aburrirnos. Para complicarnos la cosa, preferimos tocar esas baterías nosotros mismos y de programarlas lo menos posible. Håkan (Wirenstrande) es el que está más compenetrado con eso a partir de los sintetizadores para que todo funcione. Yukimi es la que más al tanto está de la Inteligencia Artificial y al corriente de cómo están evolucionando en este momento. o.

YN: No sé si la tengo tan clara, pero de repente viene mi novio, me muestra una canción y me pregunta de quién es. “Eminem”, respondo, pero resulta que al final era producción hecha con IA. Hay un aspecto de todo esto que da miedo, pero por ahora no estoy dejando que me amenace. Tal vez deba estarlo.

T: ¿Tienen pensado recalar otra vez por estas latitudes? ¿Qué tan al tanto están sobre la explosión global de la música latina a partir de géneros como el reggaetón?

YN: No estoy realmente al tanto sobre la actual escena musical de Latinoamérica, pero nos gustaron todos los momentos que tuvimos por esas latitudes. Nos gusta ir porque la gente la pasa realmente bien en los shows. Hace unos meses tocamos en México y todo estuvo tan bien, tanto la comida como su gente. Sí que saben pasarla bien y definitivamente queremos volver.

EB: Yo recién vengo de Nueva York y siento que en algunos de sus vecindarios están volcándose a la música latina. Una noche terminamos en un bar puertorriqueño que servía muy rico arroz y porotos, y donde sonaba una música muy fresca. Me gustaría tener las "playlist" de Spotify de cada uno de los que estaba ahí. Era música que no es muy difundida en Suecia, o al menos dentro de nuestra burbuja. Me la paso más tiempo en el estudio de grabación trabajando en nuestra música.

(Télam)