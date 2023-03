Con un triunfos en siete de las once categorías en las que competía, entre ellas a mejor película y mejor dirección, "Todo en todas partes al mismo tiempo" se convirtió en las gran vencedora en la 95° edición de los Premios Oscar, que se llevó a cabo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

En tanto, el drama bélico "Sin novedad en el frente" se alzó con cuatro estatuillas, entre ellas a la Mejor Película Internacional, en donde competía la local "Argentina 1985", de Santiago Mitre.

La siguiente es la lista completa de los ganadores:

- Mejor película: "Todo en todas partes al mismo tiempo".

- Mejor dirección: Daniel Kwan y Daniel Scheinert ("Todo en todas partes al mismo tiempo").

- Mejor actor: Brendan Fraser ("La ballena").

- Mejor actriz: Michelle Yeoh ("Todo en todas partes al mismo tiempo").

- Mejor actor de reparto: Ke Huy Quan ("Todo en todas partes al mismo tiempo").

- Mejor actriz de reparto: Jamie Lee Curtis ("Todo en todas partes al mismo tiempo").

- Mejor guion original: "Todo en todas partes al mismo tiempo".

- Mejor guion adaptado: "Ellas hablan".

- Mejor fotografía: "Sin novedad en el frente".

- Mejor edición: "Todo en todas partes al mismo tiempo".

- Mejor diseño de producción: "Sin novedad en el frente".

- Mejor diseño de vestuario: "Pantera Negra: Wakanda por siempre".

- Mejor maquillaje y peinado: "La ballena".

- Mejores efectos visuales: "Avatar: El camino del agua".

- Mejor sonido: "Top Gun: Maverick".

- Mejor banda sonora: Volker Bertelmann por "Sin novedad en el frente".

- Mejor canción original: Chandrabose y M.M. Keeravaani por "Naatu Naatu" ("RRR").

- Mejor película internacional: "Sin novedad en el frente" (Alemania).

- Mejor película animada: "Pinocho de Guillermo del Toro".

- Mejor documental: "Navalny".

- Mejor cortometraje: "An Irish Goodbye".

- Mejor cortometraje animado: "The Boy, The Mole, The Fox and The Horse".

- Mejor cortometraje documental: "The Elephant Whispers". (Télam)