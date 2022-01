El grupo Les Luthiers retomará a finales de enero la gira por España de su espectáculo "Viejos Hazmerreíres", que se vio interrumpida en marzo de 2020 por la pandemia de coronavirus.

El recorrido, que comenzará en Burgos el 29 de enero y terminará con tres funciones en Palma de Mallorca entre el 25 y el 26 de mayo, incluirá también funciones en ciudades que el grupo no visitaba desde hacía muchos años como Alicante, Albacete y El Ejido, informó la agencia DPA.

"Viejos Hazmerreíres" es un compilado de las obras de Les Luthiers. Bajo el hilo conductor de "Radio Tertulia", surgen versiones de "Las majas del bergantín" (zarzuela náutica), "Quién mató a Tom McCoffee" (música en serie), "Loas al cuarto de baño" (obra sanitaria) o "Pepper Clemens sent the messenger, nevertheless the reverend left the herd" (ten-step), entre otras.

También incluye nuevas obras como "Receta Postrera", un vals culinario interpretado por un instrumento informal diseñado con 11 sartenes y 6 ollas. (Télam)