El pianista y compositor tucumano Leopoldo Deza, quien actualmente integra la banda de Litto Nebbia, es el mentor del sello independiente de música popular argentina La Muda, una experiencia que ya reúne una decena de títulos y que irrumpe motivada por la decisión de grabar la música que quiere "sin tener que preguntarle a nadie ni pasar por ningún filtro comercial", postula el artista.

"Y hasta ahora se mantiene ese objetivo intacto, la música que elegimos grabar no pensamos si se va a vender o no o si va a gustar o no, solo lo que nos parece valioso guardar en una grabación. Siempre suponiendo que tiene que haber gente que le guste y en algún momento se armará nuestra audiencia", arriesga quien además toca en los grupos El viento nos amontona y Alto Tango y a dúo con el trompetista, bajista y autor Ricardo Culotta, quien fuera fundador junto a Hugo "Peche" Estévez de Buenos Aires Negro.

La labor musical de Deza, autor de dos libros fundamentales para la música argentina al transcribir repertorio del "Chivo" Valladares y del "Cuchi" Leguizamón ("Cancionero de Rolando Valladares", de 2006; y "Corazón alegre", de 2017, respectivamente), incluye la composición de "Chakana", una obra con el apoyo de la Beca Creación del Fondo Nacional de las Artes que será ejecutada por orquestas infantiles y juveniles.

Aunque Deza trabaja con el objetivo de crear una discográfica con estas características desde hace 15 años, confiesa durante una entrevista con Télam que la cuarentena generada por la pandemia fue la situación que le hizo "dedicar a esto full time".

"Hasta entonces –repasa el músico- yo venía sosteniendo como actividad principal mi trabajo de músico en vivo, ya sea en proyectos propios como acompañando a otros, y la producción era una especie de hobby paralelo, pero al cortarse los shows pasó a ser mi actividad principal. Y el encierro dio por resultado muchísima producción porque o grababa discos o enloquecía".

Fruto de este tiempo pandémico, el catálogo se nutrió de "Fase 1" (Leopoldo Deza, Ricardo Culotta, Jero Santillán, Mariano Gómez); "Sintiendo nuestra tierra" (Sole Flores); "Música para ver el cielo" (Leopoldo Deza, Estusha Grinberg, Ricardo Culotta); "Una" (Nancy Pedro); "Destino de río" (Walter Zelaya, Andrés Alcoba); "La Margarita-patio criollo" (Interpretes varios); y "Solo Cuchi" (Liliana Rodríguez, Leopoldo Deza).

En breve, además, están previstos los lanzamientos de "Cosas locas" (La Ceci Palacios); "Doble urbana" (Leopoldo Deza, Leo Villagra); y "De Norte a Sur" (Walter Zelaya con músicos invitados).

La Muda, que debe su nombre "a una forma de trabajar callado, con más énfasis en el hecho artístico que en la difusión" y que "también hace referencia al cambio, las mudanzas", según explica Deza, tuvo una primera hornada de álbumes en formato físico publicados a través de Melopea (disquera de Nebbia que es puntal de un catálogo de música argentina).

Con ese amparo editó "Música Argentina" (Leopoldo Deza y Ricardo Culotta); "Nanas, Niños y Niñadas" (Nancy Pedro y Eduardo Picco); "Trompeta, tango y guitarras" (Ricardo Culotta y La Guardia Nueva); "Tanta hormona irrepetible" (Lois Blue); y "Neo Tango" (La Guardia Nueva).

- Télam: En estos tiempos tan instantáneos y fugaces también para la música, ¿para qué sirve un sello?

- Leopoldo Deza: Un sello sirve para juntar varios artistas más o menos de la misma línea y difundir juntos las músicas, eso favorece porque un disco que se escucha mucho lleva a la audiencia a escuchar algunos otros que si no quedarían perdidos...y se multiplica el público. Con el tiempo el famoso "algoritmo" nos puede favorecer.

- T: ¿Cada artista llega con el disco listo o con la idea y en La Muda ayudan a desarrollarlo?

- LD: Arrancamos produciendo cosas propias... de a poco empezaron a aparecer amigos músicos con sus proyectos. Desde la producción trabajamos mucho la "previa": elegir el repertorio, la orquestación y el concepto del álbum que tenga que ver con el artista y lo que quiere mostrar en el disco en cuestión. Otros proyectos nos vinieron cocinados con el simple ánimo de sumarse al catálogo, como "De norte a oeste", un disco del guitarrista y compositor Walter Zelaya que sacaremos pronto.

- T: ¿El hecho de que toques en casi todos los discos de La Muda habla de tu identificación con el espacio y sus artistas?

- LD: Obviamente estoy totalmente identificado con el espacio y los artistas. En muchos casos son propuestas compartidas con amigos y en otros es una cuestión de presupuesto. Me encantaría tener dinero para contratar una orquesta. (Télam)