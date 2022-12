El nutrido y variado abanico que contiene el inminente disco “El hombrecito del mar” incluye para su mentor, León Gieco, la posibilidad de reunirse con el chileno Vïctor Jara (asesinado por la dictadura chilena en septiembre de 1973) y con el cubano Silvio Rodríguez, otros dos referentes de la música popular latinoamericana.

Sobre “Gira, gira, girasol”, de Jara, Gieco especifica a Télam: “No es que decidimos hacer una canción de Víctor sino que yo tenía la idea de cantar con él y también tenía en claro que no quería que fuera en una de sus canciones políticas”.

Al repasar las motivaciones de la versión, el artista oriundo de Cañada Rosquín, repasa: “Tenía la idea de invitar a Joan Baez pero ella no podía participar porque estaba de gira por Canadá y entonces Gustavo Borner genialmente se acordó que Roger Waters me había dicho -el día que me invitó a cantar en el Estadio Único- ‘contá conmigo para lo que quieras’ y le dimos libertad para que haga lo quiera y recibimos unas palabras hermosas y también canta una partecita”.

Con los aportes de la guitarra de Pedro Rossi y el cello del brasileño Jaques Morelenbaum, además de la voz recuperada de Jara, León considera que “quedó una versión hermosa que cuenta con un detalle más: todos los derechos que genere van destinados a la Fundación Víctor Jara”.

Télam: ¿Y qué te impulsó a hacer una visita pop a “Sueño con serpientes” de Silvio Rodríguez?

León Gieco: “Sueño con serpientes” es una canción que me llamó la atención toda la vida, como “Solo el amor” que grabé en “Semillas del corazón” (1988) transformándola en una especie de canción de Neil Young.

En este caso y como “Sueño…” siempre me pareció una canción tan delirante, tan hermosa, que significa tantas cosas, entonces pensé que podíamos hacerla tipo “petergabrielesca” y con Luis (Gurevich) hicimos una versión en 2013 para cantarla con Agarrate Catalina en el Luna Park, con ritmo uruguayo, así que cuando llegó el momento de grabar el disco, no dudamos en llamar a la murga y también Silvio aceptó la invitación y (Gustavo) Borner propuso que el solo de guitarra lo hiciera Lula Bertoldi.

Tengo un mensaje de Silvio que al escucharla me dijo que no solo la había completado, sino que la canción había crecido… por lo que estamos muy contentos de haberla grabado. (Télam)