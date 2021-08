El músico Leandro Lopatín compartió en diálogo con Télam la historia de su reciente encuentro en el estudio que mantuvo con el Negro Rada, plasmado en el flamante single de Poncho, “En el mundo ya no hay tiempo para amar”, adelanto del álbum que el trío electrónico publicará con la llegada de la primavera y que saldrá con el nombre de "Poncholandia”.

Télam: ¿Cómo fue haber viajado hace poco a Montevideo para grabar al Negro Rada en una nueva canción de Poncho?

Leandro Lopatín: Yo tengo otro lado también en muy en la música uruguaya. Soy muy fan de Los Shakers a los que conocí de tanto ir a tocar a Uruguay con Turf. En esos viajes me empecé a hacer muy fan de los hermanos Fattoruso y también de Rada. Llegar al estudio ahí, con él en Montevideo…No podía ser más feliz. Le pedimos a nuestro manager que inventara un DJ set de Zuker a cambio de unos pasajes y dos días de hotel, porque no había plata para hacerlo. Me fui una noche al estudio, con una base y otras partes musicales que ya estaban, entró el Negro y dijo ‘Bueno, ¿qué quieren que haga? ¿Cómo se llama el tema?’. No tenía ni nombre todavía. Improvisó como el genio que es, con ese sentido del humor. Tengo mucho material de esa sesión. Elegimos lo que pensábamos que estaba bueno para esta hermosa vivencia. No puedo pedir más nada, grabar con Rada en Montevideo fue como con Luis Alberto Spinetta en Villa Urquiza. Son re contra mega abiertos, gente normal, que su genialidad está en la sangre y no para afuera”.

T: ¿Qué recordás de aquella grabación en La Diosa Salvaje?

LL: Fuimos a grabarlo a su estudio y fue el chabón más cool sobre la faz de la tierra. Tengo una anécdota hermosa: me acuerdo que llegamos y dijo que la hija estaba usando el estudio y si no nos jodía que pasáramos a su casa. Estaba con su mejor amigo Dylan Martí, pasando el rato. Era las cuatro de la tarde de un martes y jugaba la Selección Argentina un amistoso. Estaban estos dos locos, genios hermosos, fumando porro y charlando. Observar la vida cotidiana de ellos dos fue increíble”.

T: Otro encuentro inolvidable fue el que tuviste con Primal Scream luego de la fecha que compartieron con Turf en 1998.

LL: Lindas noches esas, dos noches seguidas. Era terminar de tocar, levantarte y decir, bueno, hoy a tocar de vuelta con Primal Scream. Días de oro puro. De Bobby Gillespie (su cantante) me gusta mucho su espíritu de rebel soul. Creo que por eso también pegué buena onda con él. Me gusta mucho, porque aparte es escocés y aman a Maradona. Me encantó lo que escribió cuando murió el Diego. Bobby, en mi corazón total. (Télam)