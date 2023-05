La Academia Latina de la Grabación anunció hoy que la próxima entrega de los Latin Grammy se realizará en en el Palacio de Congreso y Exposiciones (Fibes) de Sevilla, en lo que será su primera ceremonia fuera de Estados Unidos.

“Es un honor celebrar nuestra Semana del Latin Grammy en Sevilla, ratificando así nuestro compromiso de elevar la música latina y a sus creadores en todo el mundo. Estamos convencidos de que será una celebración memorable", sostuvo Manuel Abud, CEO de la academia, sobre la 24° entrega de los premios que se realizará el 16 de noviembre.

La decisión forma parte del "plan de expansión internacional" que la Academia quiere fomentar, buscando "el alcance global" de la música latina: "Desde la Academia seguimos comprometidos en apoyar a nuestros artistas y celebrar su música en todos los rincones del planeta", agregó, en conferencia de prensa desde la próxima sede.

La asociación entre la Academia Latina de la Grabación y la Junta de Andalucía incluye, además, un acuerdo de tres años para la realización de varios eventos en esas tierras aunque la entrega anual se realizará solamente este año.

Para la vigésima quinta entrega de 2024, regresarán a Estados Unidos para celebrar aquel aniversario, y más adelante volverán a barajarse otros destinos para futuras ediciones.

La "Semana Latin Grammy" en Sevilla incluirá también la Gala a la Persona del Año, la Presentación de los Premios Especiales, el almuerzo "Leading Ladies of Entertainment" que celebra a mujeres pioneras en la música y el "Best New Artist Showcase" que reconoce a los nominados de la categoría de "Mejor Nuevo Artista", y la clásica recepción de cada edición.

La retransmisión será producida por TelevisaUnivision en colaboración con Radio Televisión Española (RTVE): “Estamos entusiasmados de producir los Latin Grammy por primera vez este año en España, y en una nueva colaboración con la prestigiosa RTVE”, señaló Ignacio Meyer, presidente de U.S. Networks de TelevisaUnivision.

“Este es un momento extraordinario para la música latina a nivel mundial y estamos seguros de que esta asociación con RTVE, y la pasión y energía que Univisión aporta al programa, harán historia y ofrecerán una experiencia inolvidable para el público que ama y disfruta de la música alrededor del mundo”, añadió. (Télam)