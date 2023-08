(Por Sergio Arboleya) Desde México donde reside desde 2015, Lasso apunta en diálogo con Télam que llegó a "Eva" "después de haber tenido un pequeño problema como de identidad musical tras haber arrancado mi carrera con una sonoridad muy alternativa, muy de guitarra, más de bandas de rock y de bares que de algo pop".

"Pero entonces - se explaya el artista, de 35 años- pensé que no era el mejor momento para hacer algo alternativo por toda la irrupción del urbano, pero he intentado hacer urbano y no me sale".

Capaz de traducir el desliz en una reafirmación, Lasso completa: "Así que decidí hacer un disco que se pareciera más a lo que yo escucho, a lo que yo hago, y tuve la suerte de que una canción como 'Ojos marrones' se convirtiera en un hit mundial y eso me hizo darme cuenta que lo mejor es hacer lo que uno se siente más cómodo".

Sobre el suceso de "Ojos marrones" (canción que mereció un remix que incluyó la participación del astro colombiano Sebastián Yatra), comenta: "Yo creía que era una buena canción y empujé un poquito para sacarla mientras me equipo me decía 'es cool pero no es la mejor' y resultó ser 'la' canción".

MIRÁ TAMBIÉN Miguel Bosé fue asaltado por 10 delincuentes armados en su casa familiar en México

"Es que la música -reflexiona- es muy muy ingrata y muy itinerante. Me ha pasado con otras canciones donde mi equipo, mi familia y todo el mundo me decía 'es absolutamente genial' y después la gente dijo 'no'. O sea que no hay ninguna fórmula de nada".

Además del suceso de "Ojos marrones", en las 12 piezas que lo conforman, el álbum producido por Orlando Vitto incluye otros temas de impacto como "Corriendo con tijeras" y "Los hombres son todos iguales".

Pero, además, "Eva" suma otros dos elementos destacados: es un álbum conceptual que cuenta la historia de cada etapa de una relación de pareja y se presenta con una estética a cargo de la artista plástica mexicana Carolina Pavia.

Télam: ¿En qué momento apareció el concepto integral como resultante del repertorio del disco?

MIRÁ TAMBIÉN La agrupación de soul Nafta anunció su debut en el Luna Park

Lasso: A mí me gustan mucho los discos conceptuales, todos mis discos preferidos son conceptuales. Entonces quería que "Eva" por lo menos tuviese un camino lineal sobre lo que quería decir. Yo escribí como ciento y pico de canciones para el disco para que quedaran 10 que fueran las mejores en sus respectivos estilos y a la vez que resultara algo muy orgánico.

T: ¿Por qué decidiste recurrir a una artista plástica para completar un mensaje y un discurso en torno a las canciones?

L: A mí me gusta mucho el surrealismo y soñaba con que la portada fuese una obra de Magritte (pintor surrealista belga, 1898-1967) pero resultó imposible y empezamos a buscar alguien que en México haga surrealismo y Carolina Pavia hizo un trabajo muy bello y muy original tanto para la portada como para cada una de las canciones de "Eva".

T:¿Sentís posible poner hoy en conexión la pintura surrealista y la música?

L: Bueno, la surrealista es una corriente que ya que y que tuvo muchos exponentes musicales, pero en el caso de "Eva" las obras surrealistas que Pavia hizo para todas las canciones van muy de la mano y creo que los fans también lo ven así y eso es más importante todavía que lo que yo pueda pensar.

T: ¿Hay algo de "Eva" y de la presencia femenina en el disco que remite a la preponderancia mundial del movimiento feminista?

L: La verdad es que sería pretencioso de mi parte poder decir que este disco va por ahí. Más bien la "Eva" de la que hablo en estas canciones es la mujer que me hace feliz en la vida.

T: ¿Qué podés adelantar de los recitales en torno a este disco con el que llegarás por primera vez al Luna Park?

L: El Luna Park me parece un lugar icónico al que nunca pensé que a llegar con mi música y tampoco con esta gira que tiene por título "Laso versus quedarse solo para siempre" y que está conformada por conciertos temáticos que son muy teatrales, que tienen un hilo conductor, un cuento alrededor de las canciones. El recital transcurre en un museo donde están guardados los recuerdos de todas las personas con las que he estado y a ellas les pregunto por qué fallaron las relaciones cuando estábamos juntos para así poder ver cómo hago y no quedarme solo.

T: ¿De algún modo esta puesta teatral te reconecta con tu faceta como como actor?

L: No tanto. La verdad es que la relaciono más como mi faceta como escritor. Yo fui guionista por mucho tiempo y a mí me gustan mucho los cuentos y las historias porque siento que cuando la gente conoce el cuento conecta más con las cosas. De todas maneras lo que más disfruto es hacer música, descubrir canciones y tratar de hacer versiones de eso y emularlas y aprender y me gusta mucho el proceso musical aunque por mucho tiempo me alejé porque las cosas no me iban tan bien en mi carrera.

T: ¿Por abrazar estas distintas disciplinas te consideras una figura extraña dentro de lo que es la escena musical regional?

L: No lo creo y tampoco creo que sea algo positivo el ser diferente porque siento que más que hacerte destacar hace que la gente te huya. Es como agarrar una jirafa y ponerla a nadar. (Télam)