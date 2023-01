La adaptación de un icónico videojuego, los spin-off de una recordada sitcom y del western más exitoso del momento, varias nuevas temporadas de producciones populares, y también alguna que otra propuesta original para la pantalla chica se destacan en enero en el universo series.

La siguiente es la lista de las más importantes:

=====

4 de enero - La vida mentirosa de los adultos (Estreno) - Netflix

Llega este retrato sensible de los años de iniciación de Giovanna, desde su niñez hasta su adolescencia en los años 90, con las contradicciones que le generan sus vínculos familiares en una Nápoles dividida profundamente entre la clase alta y los barrios humildes. Pero la protagonista no estará sola en ese camino de autodescubrimiento, en el que contará con la compañía de su audaz tía, Vittoria.

Giordana Marengo, Valeria Golino, Alessandro Preziosi y Adriano Pantaleo, entre más, integran el elenco de esta serie que lleva una vez más a la pantalla chica la obra de la escritora italiana Elena Ferrante, luego de la aclamada “My Brilliant Friend”.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=qzcuDHgwokI

=====

4 de enero - The Bad Batch (Temporada 2) - Disney+

Siguen las aventuras espaciales para este equipo de cinco soldados de élite con distintas mutaciones genéticas que, en el marco de las conocidas como “Guerras Clon” en el universo de Star Wars, se embarcan en diferentes misiones como mercenarios en compañía de la jovencita Omega, hallando nuevos y viejos amigos y enemigos durante sus viajes.

Creada por Dave Filoni, uno de los nombres más afamados actualmente en la compañía creada por George Lucas, la tira animada volverá con 16 episodios que podrán verse de manera semanal cada miércoles.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=W2WfJU0adaA

=====

13 de enero - Servant (Temporada 4 - Final) - Apple TV+

Producida por M. Night Shyamalan, uno de los nombres propios más importantes del género suspenso, la cuarta y última temporada del thriller psicológico “Servant” promete una conclusión emotiva sobre la historia de un matrimonio en duelo y una misteriosa niñera que llega para poner su vida aún más patas arriba.

Creada por Tony Basgallop, con Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free y Rupert Grint como protagonistas, la propuesta de la plataforma de Apple TV+ presentará un episodio semanal.

Tráiler en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=OwFbDHPQNcE

=====

13 de enero - Hunters (Temporada 2 - Final) - Amazon Prime Video

Después de tres años de su estreno llega la segunda entrega de esta visceral historia sobre un grupo de cazadores de nazis estadounidenses en los años 70, liderados por Al Pacino en el rol de un sobreviviente del Holocausto, ahora enfrentados al desafío de atrapar al mismísimo Adolf Hitler (Udo Kier).

La reconocida Jennifer Jason Leigh junto a Tommy Martinez y Emily Rudd se suman al elenco, al que también regresan Logan Lerman, Lena Olin, Josh Radnor, Tiffany Boone, Carol Kane, Louis Ozawa, Kate Mulvany y Dylan Barker, entre más.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=mcYx4WeRdEM

=====

15 de enero - The Last Of Us (Estreno) - HBO y HBO Max

Basada en el multipremiado videojuego del sello PlayStation -uno de los más vendidos de la historia-, cuenta con el protagónico del chileno Pedro Pascal y la británica Bella Ramsey en los roles de un contrabandista y la joven que debe escoltar a través de un Estados Unidos postapocalíptico, amenazado por un hongo capaz de convertir a los humanos en "zombies" asesinos.

Su alto nivel de producción y efectos especiales no son los únicos argumentos para eludir la llamada “maldición” que persigue a las adaptaciones de videojuegos exitosos, sino quizás los dos nombres responsables de haberle dado forma: nada menos que Craig Mazin, creador de la multipremiada “Chernobyl”, y Neil Druckmann, autor del título para la consola.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=yyGetSp7CIc

=====

19 de enero - That 90’s Show (Estreno) - Netflix

Las aventuras adolescentes de la recordada “That 70’s Show” vuelven una generación después, ambientada en los noventa y encabezada por Leia, hija de Eric y Donna, la pareja protagónica original. Será en una visita a la casa de sus abuelos, donde todo comenzó tiempo atrás, que la joven hallará nuevas amistades en el pueblo ficticio de Point Place.

Kurtwood Smith, Debra Jo Rupp, Topher Grace, Laura Prepon, Mila Kunis, Ashton Kutcher y Wilmer Valderrama -todos de la tira predecesora- serán parte de la sitcom, junto a Callie Haverda, Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Maxwell Acee Donovan, Reyn Doi y Sam Morelos.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=yUak0ImM-eo

=====

20 de enero - Fauda (Temporada 4) - Netflix

La exitosa tira dramática y de acción creada por Avi Issacharoff -inspirado en su propio paso por las Fuerzas de Defensa israelíes- regresa con un enorme despliegue en escenarios internacionales donde el protagonista, Doron, un veterano agente retirado, deberá capturar a Abu-Ahmed, un militante de Hamas que el mundo daba por muerto.

Itzik Cohen, Rona-Lee Shimon, Idan Amedi, Doron Ben David, Yaacov Zada Daniel y Meirav Shirom vuelven para esta temporada, a la que se suman nuevos intérpretes como Inbar Lavi, Mark Ivanir y Amir Boutrous, entre más.

Tráiler en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=5JGCILhwWC0

=====

27 de enero - Shrinking (Estreno) - Apple TV+

Jason Segel, recordado por su rol en “How I Met Your Mother”, encarna en esta comedia de diez episodios a un terapetua en duelo que empieza a romper las reglas de su profesión y a expresarle a sus pacientes, sin tapujo alguno, lo que piensa de ellos y sus situaciones. Pero la jugada no sólo cambiará por completo la vida de sus pacientes, sino también la suya.

El mismísimo Harrison Ford también forma parte de la producción -en el que es su segundo rol principal para la televisión, junto a la también próxima “1923”-, en compañía de Christa Miller, Jessica Williams, Michael Urie, Luke Tennie y Lukita Maxwell.

Tráiler en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=vLiH06blNME

=====

29 de enero - 1923 (Estreno) - Paramount+

Nuevamente Harrison Ford, esta vez en dupla con la ganadora del Oscar Helen Mirren, protagonizan esta precuela de la popular serie western “Yellowstone”. La historia retomará los orígenes de la familia Dutton, dueña de uno de los ranchos más grandes de Montana, en tiempos de pandemias y sequías con el trasfondo de la Ley Seca y la Gran Depresión.

Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty, Aminah Nieves y Jerome Flynn completan el elenco de la serie, creada por el reconocido guionista y productor Taylor Sheridan.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=a1ZeVPAiUWo (Télam)