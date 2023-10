El nuevo mes trae una buena cantidad de estrenos en el rubro de las series, con dos propuestas argentinas entre lo más destacado: la muy esperada comedia dramática “Nada”, creada por Cohn y Duprat con el protagónico de Luis Brandoni y la aparición especial de nada menos que Robert De Niro; y la segunda temporada del excelente thriller “Iosi, el epía arrepentido”. El siguiente es un listado de los títulos más importantes:

5 de octubre - Lupin (Parte 3) - Netflix

La serie francesa que adapta libremente las novelas de Maurice Leblanc sobre el ladrón de guante blanco y maestro del disfraz Arsenio Lupin, que fue un verdadero suceso durante la pandemia, regresa con siete nuevos episodios. Creada por George Kay y con el protagónico de Omar Sy en el rol del émulo de Lupin, la trama encuentra ahora al sagaz y arriesgado Assane Diop buscado por la policía de toda Francia.

El héroe debe vivir escondido, lejos de su esposa e hijo (Ludivine Sagnier y Etan Simon), que sufren las consecuencias de sus acciones. Assane pondrá en marcha una estratagema que podría reunirlo con ellos, aunque un fantasma del pasado aparece para cambiar sus planes por completo.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=_oBVuTzqSkQ

=====

5 de octubre - Loki (Temporada 2) - Disney+

Llega la continuación de esta tira protagonizada por Tom Hiddleston como el famoso antihéroe que se convirtió en uno de los personajes favoritos para el fandom del Universo Cinematográfico de Marvel, y que esta vez, tras la creación del peligroso multiverso, deberá navegarlo para evitar el caos total en las líneas de tiempo.

Owen Wilson, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Tara Strong y Jonathan Majors -el nuevo gran villano de la saga- repetirán sus roles en esta temporada, a la que también se incorpora el ganador del Oscar Ke Huy Quan.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=DkskOhoQpuo

=====

11 de octubre - Nada (Estreno) - Star+

La dupla conformada por Mariano Cohn y Gastón Duprat estrena esta anticipada comedia dramática con Luis Brandoni y la participación estelar de Robert De Niro -en su último episodio-, que sigue a un sofisticado crítico gastronómico cuya vida cambia por completo cuando se ve obligado a cambiar su rutina y contrata a una joven inexperta y recién llegada de un pueblito en Paraguay como su nueva ama de llaves y cocinera.

Los característicos choques culturales y generacionales que suele construir el dúo de realizadores provocan una seguidilla de situaciones tan insólitas como transformadoras a lo largo de los cinco episodios de 30 minutos que conforman la serie, que también tiene en el elenco a Majo Cabrera, María Rosa Fugazot, Silvia Kutika, Enrique Piñeyro, Gastón Cocchiarale, Pablo Novak, Rodrigo Noya, Cecilia Dopazo y Daniel Araóz.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=T5zFRlxUPmc

=====

12 de octubre - La caída de la Casa Usher (Estreno) - Netflix

Luego de su trabajo en las exitosas “La maldición de Hill House” y “La maldición de Bly Manor”, el realizador Mike Flanagan vuelve al género de terror con esta adaptación en clave contemporánea del famoso cuento de Edgar Allan Poe, atravesado por temáticas como la locura, el aislamiento y la muerte.

La serie, que sigue las tragedias al interior de una familia dueña de un corrupto imperio farmacéutico, cuenta con actuaciones de Bruce Greenwood, Mary McDonnell, Carla Gugino, Carl Lumbly y Mark Hamill; así como de varios colaboradores recurrentes de Flanagan, como Kate Siegel, T'Nia Miller y Henry Thomas, entre más.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=fFxrD4HUCcg

=====

13 de octubre - Lecciones de Química (Estreno) - Apple TV+

La ganadora del Oscar Brie Larson protagoniza esta adaptación del best-seller homónimo escrito por Bonnie Garmus en la que encarna a Elizabeth Zott, una científica de los años 50 cuyas ambiciones se ven frenadas por el mundo patriarcal de la academia. Sin embargo, encuentra una salida cuando acepta un trabajo como presentadora de un programa de cocina en el que se propone enseñar mucho más que recetas a sus televidentes.

Lewis Pullman, Aja Naomi King, Stephanie Koenig, Kevin Sussman, Patrick Walker y Thomas Mann completan el reparto de la tira de ocho episodios, que tiene a Lee Eisenberg -reconocido por “SMILF” y “WeCrashed”- en el rol de showrunner.

Tráiler en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=-1PuK8mxASE

=====

13 de octubre - Frasier (Estreno) - Paramount+

A 30 años de su estreno original, una de las sitcoms más recordadas y premiadas de los 90 tiene su revival con el regreso de Kelsey Grammer como Frasier Crane, el psiquiatra que el público conoció por primera vez luego de volver a su Seattle de origen para conducir su propio programa radial. Ahora, se enfrentará a un nuevo capítulo de su vida en Boston, donde encontrará nuevas amistades y relaciones y viejos sueños por cumplir.

Guionada por Chris Harris y Joe Cristalli, esta entrega de diez episodios llega con un elenco integrado por Jack Cutmore-Scott, Nicholas Lyndhurst, Toks Olagundoye, Jess Salgueiro y Anders Keith; así como con la aparición especial de Peri Gilpin como Roz, la vieja amiga y productora del protagonista.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=GwOqzwSOBF0

=====

18 de octubre - What We Do in the Shadows (Temporada 5) - Star+

La comedia de vampiros en clave falso documental, inspirada por el largometraje homónimo de Jemaine Clement y Taika Waititi, retoma la historia del grupo de chupasangres milenarios y sus dificultades para adaptarse a la cultura moderna en la Staten Island (Nueva York) actual.

En la nueva temporada, Nandor (Kayvan Novak) siente celos de que su familiar Guillermo (Harvey Guillén) pase mucho tiempo con Laszlo (Matt Berry); Nadja (Natasia Demetriou) sufre los efectos de un maleficio no diagnosticado previamente; Colin (Mark Proksch) se postula para un cargo político; y la Guía (Kristen Schaal) intenta descubrir dónde encaja ella como el elemento más nuevo del equipo.

Tráiler en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=wCvO1QmAMXY

=====

20 de octubre - Élite (Temporada 7) - Netflix

Con muchas caras nuevas, llega una suerte de reinicio de la propuesta española de suspenso y drama juvenil que estrenó en 2018 y que se cuenta entre lo más visto de habla hispana de la plataforma.

Pocos personajes permanecen desde los comienzos de aquella historia sobre un grupo de estudiantes del exclusivo colegio Las Encinas, pero con varios otros que fueron introducidos en la sexta entrega y la llegada rutilante de Maribel Verdú, la brasileña Anitta y la participación de Leonardo Sbaraglia, entre los nombres más llamativos, la serie promete no bajar los brazos y apunta a una octava temporada.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=C1ATSNlmwh0

=====

23 de octubre - 30 Monedas (Temporada 2) - HBO y HBO Max

Salida de la deliciosamente retorcida mente de Álex de la Iglesia y Jorge Guerricaechevarría y la incorporación al reparto del nominado al Oscar Paul Gimatti, la segunda temporada de “30 monedas” trae nuevamente una trama de misterio y terror encabezada por Eduard Fernández como el padre Manuel Vergara, un exorcista, exboxeador y expresidiario que combate las fuerzas del mal en la Tierra.

Tras los sucesos de la primera entrega, la mayoría de los habitantes del pueblo de Pedraza han perdido la cabeza, recluidos en un hospital psiquiátrico. El padre Vergara está desaparecido, Elena (Megan Montaner) yace en la cama de un hospital madrileño en coma, y Paco (Miguel Ángel Silvestre), destrozado por los remordimientos, intenta cuidar de ella. Mientras el horror crece a su alrededor, el grupo de héroes debe enfrentarse a un nuevo enemigo: alguien tan perverso que hasta el Diablo le teme.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=2abQ73NK9Gg

=====

27 de octubre - Iosi, el espía arrepentido (Temporada 2) - Amazon Prime Video

También estrena la segunda temporada de este exitoso y aclamado thriller de sello local, que sigue la historia de un agente de inteligencia infiltrado en la comunidad judía porteña, y que en esta tanda de episodios se enfocará en el atentado a la mutual de la AMIA ocurrido en 1994.

Gustavo Bassani repite su rol principal como José Pérez/Iosi Peres, quien mientras sigue prófugo tras comprobar que pudo haber colaborado sin saberlo con el ataque terrorista, es convocado por los servicios israelíes para investigar el Programa Cóndor. Desarrollada por Daniel Burman y Sebastián Borenzstein, la serie tendrá nuevamente en su elenco a Natalia Oreiro, Mercedes Morán, Alejandro Awada, Carla Quevedo, Matías Mayer, Minerva Casero y César Troncoso, entre más.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=9k4epj1qPzs

=====

29 de octubre - La edad dorada (Temporada 2) - HBO y HBO Max

De la mano de Julian Fellowes, creador de “Downton Abbey”, llega la segunda temporada de la serie de impresionante volumen de producción y técnica que sigue la Era Dorada estadounidense, un período histórico caracterizado por cambios económicos enormes, grandes conflictos entre las antiguas costumbres y nuevos sistemas, y la creación y pérdida de grandes fortunas.

Con un destacado elenco coral encabezado por Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon y Louisa Jacobson, la nueva temporada comienza en la mañana de Pascua de 1883, y retoma la encarnizada -pero siempre muy protocolar- batalla entre los representantes de “los nuevos ricos” y la sociedad de clase acomodada neoyorquina. Una vez más, serán tan atractivas las subtramas que involucran a las altas esferas, sus pompas, códigos y etiquetas, como aquellas que marcan su contraste, y que siguen a los sirvientes y lo que sucede en sótanos y cocinas de las mansiones.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=8P4C_H3ONU4 (Télam)