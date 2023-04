Con la llegada a Netflix de la esperada tira biopic sobre la historia y carrera de Fito Páez, "El amor después del amor", como el título más fuerte para el público argentino, abril trae nuevas propuestas y temporadas en el universo de las series. La siguiente es una lista de las más destacadas:

6 de abril - Bronca (Estreno) - Netflix

Protagonizada por la comediante Ali Wong y Steven Yeun, recordado por "The Walking Dead" y nominado al Oscar por "Minari", la comedia dramática "Bronca" sigue la historia de un contratista fracasado y una empresaria descontenta que tienen un incidente de furia al volante que en vez de terminar al doblar la esquina se sale de control y adquiere proporciones demenciales.

Como si se tratara de uno de los segmentos de "Relatos salvajes" llevado hasta las últimas consecuencias, la serie de 10 episodios de media hora es una propuesta que reflexiona sobre la vida urbana moderna y la frustración. Creada por Lee Sung Jin, la serie es del estudio A24, que acaba de triunfar en los Oscar con filmes como "Todo en todas partes al mismo tiempo" y "La ballena".

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=Rl3nZ93BFRs

=====

7 de abril - Pequeñas cosas hermosas (Estreno) - Star+

Basada en la colección best-seller de ensayos de Cheryl Strayed, "Pequeñas cosas hermosas" se centra en Clare (Kathryn Hahn), quien se encuentra en un momento complicado en el que la relación con su esposo Danny (Quentin Plair) se tambalea, su hija adolescente Rae (Tanzyn Crawford) la ignora, y su alguna vez promisoria carrera como escritora deja de existir.

Como si hubiera un diálogo o una suerte de continuidad con su serie "Mrs. Fletcher", de 2019, Hahn vuelve a desenvolverse como una mujer madura en una etapa de autodescubrimiento y reflexión. En esta ocasión, el personaje de Cate comienza a movilizarse a partir de hacerse cargo de una columna de consejos por pedido de un amigo escritor, donde se transforma en una suerte de bálsamo para sus lectores pero también para ella misma.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=eKhxiWWXaso

=====

7 de abril - Vaselina: El origen de las damas rosadas (Estreno) - Paramount+

Situada cuatro años antes del clásico de 1978 "Grease: El compadrito", esta comedia romántica y musical creada por Annabel Oakes sigue la historia de cuatro jovencitas algo inadaptadas y cansadas de la vida tradicional del colegio secundario que se unen para divertirse en sus propios términos, despertando un revuelo moral entre sus compañeros y docentes.

Tricia Fukuhara, Marisa Davila, Cheyenne Wells y Ari Notartomaso encarnan a las protagonistas devenidas en fundadoras de las "Damas de rosa", la primera pandilla de su escuela y la misma que años después, en ese universo, adoptaría a la recordada e inocente Sandy de Olivia Newton-John en la película original. Shanel Bailey, Madison Thompson, Jonathan Nieves y Jason Schmidt, entre más, completan el elenco de la tira.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=Op0MV-4vDu8

=====

14 de abril - The Marvelous Mrs. Maisel (Temporada 5 - Final) - Prime Video

Una de las comedias más alabadas -y laureadas- de los últimos años llega a su conclusión. "The Marvelous Mrs. Maisel" retoma una vez más a la ama de casa neoyorquina que busca "pegarla" como comediante de stand up en el muy machista ambiente de los 60.

Para su quinta y última temporada, Midge Maisel se encuentra cada vez más cerca del éxito que siempre soñó, aunque todavía deberá enfrentar varias dificultades. Creada por Amy Sherman-Palladino, es protagonizada por Rachel Brosnahan, Alex Borstein y Tony Shalhoub, entre más.

Tráiler en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=Nyujqc01ujE

=====

16 de abril - Barry (Temporada 4 - Final) - HBO y HBO Max

La multipremiada serie de comedia de tintes oscuros protagonizada por Bill Hader como un letal asesino que quiere abandonar su lado oscuro y siempre acaba matando de nuevo, trae su temporada final con el personaje principal encarcelado y más allá de cualquier redención.

Con dos episodios estreno la primera semana, la trama encuentra al antihéroe de la historia a punto de perder la cabeza, mientras que Cousineau (Henry Winkler), su antiguo maestro de actuación y una de sus víctimas, es aclamado por el arresto de su exalumno.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=ocHMPkGZet4

=====

21 de abril - Dead Ringers (Estreno) - Prime Video

Una versión moderna del thriller de 1998 de David Cronenberg, protagonizada por Jeremy Irons, esta serie tiene a Rachel Weisz en el doble papel protagónico de Elliot y Beverly Mantle, gemelas que comparten todo: drogas, amantes y un deseo sin remordimientos de hacer lo que sea necesario - incluyendo el desafiar los límites de la ética médica - en un esfuerzo para retar las prácticas anticuadas y llevar la salud femenina al frente.

Creada por Alice Birch, la propuesta tiene a Weisz (que también ejerce de productora ejecutiva) en el desafío de interpretar a dos hermanas idénticas. De esta manera sigue los pasos de otros recordados "gemelos" en pantalla chica como Ewan McGregor en "Fargo", James Franco en "The Deuce" o Mark Ruffalo en "I Know This Much Is True".

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=U5mW-SfqZ08

=====

26 de abril - El amor después del amor (Estreno) - Netflix

Llega la esperada serie biográfica que recorrerá 30 años de la historia personal y de la carrera profesional de Fito Páez, encarnado en su infancia y adultez por Gaspar Offenhenden e Iván Hochman, para repasar tanto sus inicios en la música como las vivencias íntimas que llevaron al cantautor rosarino a consolidarse como una de las figuras del rock nacional y latinoamericano más importantes de su generación.

Andy Chango como Charly García, Julián Kartun en la piel de Luis Alberto Spinetta y Joaquín Baglietto ficcionando a su propio padre, Juan Carlos Baglietto; son algunos de los intérpretes que también participarán de la producción de ocho episodios, junto a las actrices Micaela Riera y Daryna Butryk en los roles de Fabiana Cantilo y Cecilia Roth, entre más.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=F8Ax-CvJiBU

=====

27 de abril - Amor y muerte (Estreno) - HBO Max

La popular actriz Elizabeth Olsen protagoniza este "true crime" sobre el caso real de Candace "Candy" Montgomery, una mujer acusada del sanguinario asesinato de su amiga y esposa de su amante, Betty Gore, ocurrido en junio de 1980 en la suburbana localidad de Wylie, Texas.

Creada por el reconocido guionista David E. Kelley -también responsable de tiras como "Chicago Hope", "Ally McBeal" y "Big Little Lies"-, la producción que también cuenta con Jesse Plemons, Patrick Fugit, Lily Rabe y Krysten Ritter en el elenco es la segunda adaptación reciente de esta impactante trama, que ya había sido llevado a la pantalla chica el año pasado por Jessica Biel en "Candy".

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=tGF1rk86MBI

=====

27 de abril - Sweet Tooth (Temporada 2) - Netflix

Tras ser capturado por un grupo de cazadores en ese mundo postapocalíptico que amenaza la supervivencia de los adultos y provoca el nacimiento de niñas y niños híbridos, mitad humanos-mitad animales, el pequeño Gus debe encontrar la manera de salvar a sus amigos mientras descubre la verdad detrás del inicio de la pandemia que hizo caer la civilización.

Christian Convery, Nonso Anozie, Adeel Akhtar, Stefania LaVie Owen, Dania Ramirez, Aliza Vellani, Neil Sandilands y James Brolin -como el narrador en off de la trama- regresan en esta nueva entrega de la serie adaptada del cómic homónimo publicado entre 2009 y 2013 por Jeff Lemire, y que cuenta con Robert Downey Jr. y su esposa, Susan Downey, como productores ejecutivos.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=xxnjrSpTgLY

=====

28 de abril - The Afterparty (Temporada 2) - Apple TV+

Luego del éxito de su primera temporada, "The Afterparty" vuelve con su particular propuesta de comedia de misterio del estilo "whodunnit" creada por Chris Miller y Phil Lord, en la que hay un crimen en un lugar cerrado y en cada episodio se cuentan los hechos desde la perspectiva (con su respectiva estética cinematográfica) de cada uno de los involucrados.

En la segunda entrega, una boda se arruina cuando el novio es asesinado y todos los invitados son sospechosos. Regresan la detective Danner (con el regreso de Tiffany Haddish), Aniq (Sam Richardson) y Zoë (Zoë Chao), y a ellos se suman nuevos personajes encarnados por Elizabeth Perkins, Zach Woods, Paul Walter Hauser, Poppy Liu, Anna Konkle, Jack Whitehall, Vivian Wu, John Cho y Ken Jeong.

=====

28 de abril - Citadel (Estreno) - Prime Video

Acción y drama se suman en esta serie producida por los hermanos cineastas Anthony y Joe Russo y protagonizada por Richard Madden y Priyanka Chopra Jonas como dos agentes de élite cuyas identidades fueron borradas del mapa mientras intentaban escapar con vida ocho años atrás de la caída de la organización de espionaje independiente del título. Ahora, la dupla deberá volver al ruedo cuando un poderoso y oscuro sindicato busca establecer un nuevo orden mundial.

Los reconocidos Stanley Tucci y Lesley Manville -junto a Osy Ikhile, Ashleigh Cummings y Roland Moller- también integran el elenco de la tira, que cuenta con el estadounidense David Weil, guionista y director de las series "Hunters" y "Solos", en el rol de showrunner.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=G9GvcpMg2c0