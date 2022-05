Como en todo, también en Cannes hay apuestas, opiniones, gustos que intentan imponerse sobre otros, "críticas", comentarios, crónicas, afinidades y rechazos, enamoramientos pasajeros o de largo alcance, eso de lo que viven los más de 4.000 acreditados de prensa que hay en el Festival y transitan de una a otra, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche las salas del Palais y adyacencias.

Dos revistas, una estadounidense, Screen, y otra francesa, Le Film Francais, hacen sus propias pollas, convocan a periodistas de determinados medios y les piden sus calificaciones de las películas que compiten por la Palma de Oro.

Así, como en las encuestas de opinión, se intenta ir generando un cierto clima, se eligen o posicionan favoritas pero, al igual que en las encuestas todo eso se evapora más tarde con la decisión soberana, en Cannes no del pueblo, sino del jurado, que este año preside el actor francés Vincent Lindon y que integran también la actriz sueca Noomi Rapace, el director norteamericano Jeff Nichols, el realizador francés Ladj Ly, la actriz británica Rebecca Hall, la intérprete india Deepika Padukone, la actriz y directora italiana Jasmine Trinca, el guionista y director noruego Joachim Trier y el realizador iraní Asghar Farhadi.

Al día de hoy, transcurridos ocho días de festival y siete de proyecciones por la Palma de Oro y cuando restan jueves y viernes, ya que el sábado se entregan los premios, en "Le Filme Francais" que convoca 15 críticos galos, de medios como Inrokuptibles, Cahiers du Cinema, Premiere y Le Parisien, pican en punta "EO", interesante filme sobre un burro que recorre Europa, del polaco Jerzy Skolimowski; "Armaggedon Time", relato autobiográfico del realizador neoyorquino James Grey sobre un momento de su adolescencia; y "Decision to Leave", policial noir, romántico y elegante del surcoreano Park Chan-Wook.

En el caso de Screen, que sigue las calificaciones de The Guardian (Reino Unido), Los Angeles Times (USA), The Paper (China), Die Zeit (Alemania), Le Monde (Francia), y la misma Screen International, entre 10 medios, gana por varios cuerpos "Decisión to Leave", con 3,2 promedio sobre 4 puntos máximos posibles; seguida por "Armaggedon Time" 2,8 y "EO" 2,7 y, más atrás, "Crímenes del futuro", del canadiense David Cronenberg; "RMN", del rumano Cristian Mungiu y "Triangle of Sadness", del sueco Ruben Ostlund, las tres con 2,5.

Hoy se vieron en competencia dos filmes que difícilmente muevan el amperímetro, la francesa "Stars at Noon", de Claire Denis, que realiza un viaje algo prosaico por una Centroamérica de decadente decorado escenográfico donde hay militares malos, agentes de la CIA, fugas, peligros, algo de castellano mal hablado e inglés.

Una chica que supuestamente es periodista pero no se sabe qué investiga y al mismo tiempo se mantiene a flote como amante y prostituta (Margaret Qualley), se enamora de un británico (Joe Alwyn) que podría ser un empresario del petróleo o agente secreto y se ven envueltos en una persecusión de la que deben escapar entre una Nicaragua y una Costa Rica sitiadas y repletas de jeeps con militares de armas largas.

También en competencia apareció la iraní "Leila's Brothers", de Saeed Rostauyi, que sobre el fondo de una sucesión patriarcal de una extenso núcleo de primos, tíos, y abuelos, hace foco en una de las familias (padre, madre, hermana y cuatro hermanos) para hablar sobre sus oportunidades perdidas, la avaricia, la pobreza y el poder y deseo del dinero. (Télam)