Las series de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel resultaron las más pirateadas del año, con sus cinco producciones estrenadas en 2021 en los primeros seis puestos, liderados por "WandaVision".

El primer lugar en descargas del protocolo torrent se lo llevó la producción protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, la primera serie de Marvel para Disney Plus, que estrenó durante el año cinco productos en ese formato, según un relevamiento del sitio TorrentFreak.

En el segundo puesto se ubicó "Loki"; en el cuarto, "The Falcon and the Winter Soldier", y "Hawkeye" y "What If…?" quedaron en el quinto y sexto lugar de las preferencias de los internautas que piratearon series durante 2021.

Por otra parte, la producción de Netflix "The Witcher" se coló en el ranking dominado por Marvel y escaló al tercer lugar de las series más pirateadas.

El reporte de TorrentFreak señaló también que los sitios de streaming pirata representaron la inmensa mayoría del consumo de series de manera ilegal, relegando a las descargas de torrents.

En tanto, el top 10 lo completaron "Foundation", "Rick and Morty", "Arcane" y “Wheel of Time". (Télam)