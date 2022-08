Chano eleva una plegaria de tono confesional al sol

En medio del reconocimiento y, por momentos, el mea culpa por los pasos en falso dados en su vida, Chano eleva una "Oración al sol" en su nuevo single, en el que además busca la redención y pide por la protección de sus seres queridos.

La plegaria en tono confesional del ex Tan Biónica aparece en una canción que sigue en la línea del carnavalito pop de "Carnavalintro", una idea que se refuerza aún más por el hecho de contar con un videoclip registrado en el altiplano.

Tremor y Micaela Chauque presentan el EP "Corazón de agua"

Tremor y Micaela Chauque lanzaron "Corazón de agua", un EP integrado por tres piezas que combinan el canto andino ancestral y el vuelo folclórico y experimental, resultado de un encuentro casual y espontáneo, con el que el grupo y la cantante festejan una amistad de 15 años.

Cada canción cuenta con su video en vivo grabado especialmente para acompañar la publicación de las músicas. Ya se puede escuchar en las plataformas digitales: "Florcita de cardón", "Mi cultura la copla" y, próximamente, "Corazón de agua", que se estrenará el jueves 25 de agosto.

Babeblade le pone baile e ironía a su oscuridad en "Fuego"

La artista fueguina Babeblade mutó del noise pop y el shoegaze a ritmos bailables, marcados por los beats pegadizos y las polirritmias, en "Fuego", su nuevo single que formará parte de su futuro disco "Llorando en un baño público".

Sin embargo, la artista mantiene su enfurruñada postura, según se desprende de la lírica, aunque esta vez abordada desde la ironía y la displicencia.

La estirpe stone de Zenón Pereyra se pone en primer plano en "Cocktail"

Mientras prepara su primer Niceto Club para el próximo 9 de septiembre, Zenón Pereyra presenta "Cocktail", un corte en el que la influencia stone de la promesa del cancionero argentino del indie rock se manifiesta en todo su esplendor.

"Ey, me estoy yendo a un cocktail. A uno de esos donde la gente no se porta bien. Me estoy yendo a un cocktail. Si preguntan ni nos vimos no te quiero joder. Yo me estoy yendo a un cocktail", reza la más que elocuente lírica del tema.

A "seguir caminando" de la mano de los pampeanos de Questo Quelotro

Como parte de un grupo de tres singles que saldrán a lo largo del año, la banda de La Pampa Questo Quelotro presenta "Keep Walking", un poderoso primer tema en el que sobre una interesante base de guitarras rockeras, se despliega una suerte de rap de lírica guerrera.

Reconocida como la primera agrupación de su provincia en actuar en el Cosquín Rock, en la edición de 2020, Questo Quelotro consolida de esta manera el crecimiento mostrado en su anterior trabajo, su segundo disco "Hermostros Rotos Rostros", lanzado en diciembre de ese mismo año.

El dúo Weste muestra su costado más pop en "Wish Wish"

El dúo Weste, reconocido por su exploración sonora orientada hacia lo étnico, muestra su costado más pop en "Wish Wish" su reciente cuarto disco de estudio, en el que con tono intimista y una fuerte presencia orquestal, se pasea por el funk, el pop carioca, el jazzy y el soul, entre otros ritmos.

Con diez años de historia, Weste es una agrupación conformada por la cantante, compositora y flautista Clara Trucco, también conocida como Wen, y el tecladista, compositor y productor montevideano Ignacio Pérez Traverso, alias Igna; que estará mostrando el 18 de noviembre su material en el Teatro Margarita Xirgú. (Télam)