“Malas obras”, segundo EP del guitarrista, compositor y cantante Tomás Canela, saldrá a escena el próximo viernes a las 20.30 en un recital a la gorra en la sala porteña Batacazo Cultural.

El músico que anteriormente fue parte del grupo Canillitas (formación que ostenta un álbum publicado), presentará las cuatro canciones de “Malas obras” (“Pretender”, “Las armas”, “Lo que sobra” y “Always Yesterday”) en el espacio ubicado en Avenida Medrano 627.

Formado en Conservatorio Superior de Música de Buenos Aires Astor Piazzolla, Canela contó que el título de este álbum corto surge de una frase del tema “Lo que sobra”.

“Allí escribí ‘malas obras me acompañan, viene a mí’, refiriendo a las cosas que no sirven, no tienen propósito, y están conmigo”, reveló el músico a Télam.

En torno al nombre con el que decidió denominar el material, Tomás reflexionó y agrego que “en un mundo donde todo debe servir para algo, donde todo debe encajar y funcionar, el título intenta revalorizar aquello que no sirve para nada y está bien. Porque si solo hiciéramos cosas útiles, no existiría el arte”.

