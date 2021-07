(Por Adrián Mouján) - Las integrantes de 3YE, el trio femenino de K Pop, destacaron hoy el “fervor del público argentino y latino” y se manifestaron sorprendidas de tener fans del “otro lado del mundo” y a pesar de la diferencia de idioma.

Yu Rim, Yu Ji y Ha Eun se convertirán mañana en el primer grupo de K Pop o pop coreano que ofrece un concierto para América Latina a través de streaming, en este caso desde la plataforma local +Vivo.

El combo debutó en 2019 con el single "Do Ma Thang”, de gran repercusión, y le siguieron “OOMM” y “Queen” hasta que en abril de 2020 publicaron su primer EP, “Triangle”. Ganaron varios premios de la industria y actualmente están presentando el single “Stalker”, lanzado en abril.

El K Pop es un género musical que incluye diversos estilos como la música dance electrónica, hip hop, rock, R&B además de una estética definida muy claramente en el vestuario, en las coreografías y en los videoclips. Las productoras en Corea del Sur ofrecen contratos a artistas potenciales, a veces a una edad temprana, por lo que los aspirantes ingresan a academias con un ambiente regulado y pasan muchas horas al día aprendiendo música, baile, idiomas extranjeros y otras habilidades.

Este sistema robótico de formación es a menudo criticado por los medios occidentales y, según The Wall Street Journal, el costo de la formación de un ídolo de pop coreano es de un promedio de tres millones de dólares.

La inversión rinde sus frutos, ya que como industria surcoreana de entretenimiento el K Pop factura millones, tanto dentro como fuera del país.

Traductora mediante, Yu Rim, Yu Ji y Ha Eun charlaron con Télam desde Corea del Sur:

Télam: Antes formaban parte del grupo Apple.B, que tenía mucho de bubblegum cute concept. ¿Cómo cambió ese concepto con el de girl crush y american dance que tienen ahora?

Ha Eun: Bueno, éramos más jóvenes y nos sentíamos más cómodas en ese concepto más cute, tierno, dulce pero creemos que ahora estamos un poco más grandes. De hecho, siempre nos gustó este concepto de mujeres más fuertes y con más confianza y sentimos que es acorde al momento que estamos viviendo y nuestra edad. No sé si ahora haríamos el concepto que hacíamos antes.

Yu Ji: Siempre quisimos hacer el concepto de 3YE, era lo que disfrutábamos y añorábamos hacer. Sentimos que justo coincidieron los momentos y es por eso que estamos disfrutando muchísimo este concepto. También creemos que este concepto nos ayuda a destacar algunas habilidades técnicas del baile, porque al ser un concepto con coreografías más intensa nos permite lucirnos un poco mejor también.

T: 3YE tiene un grupo de fans muy grande en América Latina. ¿Cómo se sienten al haber generado esa conexión con personas de la otra parte del mundo?

Yu Rim: No podemos creer que tenemos fans y amigos del otro lado del mundo, en Latinoamérica, así que sentimos que estamos soñando y por eso queremos ir, hacer tours, giras por Latinoamérica y encontrarnos con ustedes.

T: ¿Cómo procesaron la pandemia que vive el mundo?

Yu Ji: Obviamente como artistas lo que queremos hacer es ver a la gente, ver a nuestros fans, hacer conciertos y al haberse cortado todo eso es un desánimo muy grande. Por otra parte, es cierto, también uno siente cierto aburrimiento porque los artistas vivimos de esto. Realmente valoramos esta oportunidad de poder tener una conexión con nuestros fans a través de una plataforma virtual.

T: ¿Qué diferencia sienten que tienen con otras bandas de K Pop?

Ha Eun: Creemos que algo que destaca nuestro grupo es la energía en el escenario, la coreografía intensa y fuerte. Esperamos sorprender un poquito con nuestra performance, con nuestro show, y trasmitir nuestra energía.

T: ¿De todas sus canciones, cuáles son sus favoritas y por qué?

Yu Rim: Principalmente nos gustaría recomendarte "OOMM", porque el show mismo con 12 bailarines es súper intenso, muy pasional y seguramente vas a poder disfrutar esa parte de nuestras coreografías.

T: Una vez que la situación del mundo mejore, ¿Qué países de Latinoamérica les gustaría visitar?

Yu Ji: Muy difícil (risas). Todos, cada país debe tener su encanto. Nosotras estamos preparadas así que ni bien den por mejorada la situación ahí vamos.

T: ¿Por qué buscaron seguir la carrera de ídolo? ¿Hay algún artista en particular que les haya motivado?

Ha Eun: En un principio cuando éramos chicas todas queríamos eso que veíamos y admirábamos. En Corea los ídolos son considerados ejemplares, todos sueñan ser ídolos. Después lo que me definió es que me encanta el baile, el canto y esa sensación tan especial que uno puede sentir en el escenario. Esas fueron las causas que me motivaron a mí. Con respecto a otros artistas que me precedieron y me inspiraron están Girls’ Generation y 2NE1.

Yu Ji: En mi caso a mí me encanta, siempre me gustó el baile y después sentí muchísima atracción a la adrenalina, a la emoción que uno siente en el escenario. Alguien que me inspiró es Rain, que baila espectacular.

Yu Rim: Creo que empecé a soñar a ser artista K Pop para inspirar y dar fuerzas a otras personas.

Yu Ji: Algo que recuerdo es que hace un tiempo hicimos una presentación callejera y de pronto una niña se acerca y nos dice “wow, las veo a ustedes y quiero ser una artista”. Esas palabras son las que realmente nos conmovieron.

T: ¿Qué sienten que cambió del grupo 3YE que debutó en 2019 al que son hoy?

Yu Rim: Creemos que hemos madurado con la edad y que hemos mejorado en capacidad, en la habilidad de baile, debido a que pudimos practicar mucho más desde el 2019.

T: ¿Cómo creen que impacta en la industria de Corea del Sur esta comunidad latina que sigue al K Pop y los K dramas?

Yu Ji: Al crecer todo lo que es la movida K Pop desde las redes sociales y diferentes medios, el hecho de que haya influencias mutuas y colaboraciones nos acerca y de alguna manera contribuye a que crezca el país y se potencien muchas posibilidades.

T: ¿Qué expectativas tienen con el público latinoamericano?

Yu Rim: Hemos escuchado que los fans latinos son apasionados, con mucho fervor, así que nos encantaría poder sentir los gritos en vivo de los fans. (Télam)