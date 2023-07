Las Armas Bs. As. presentará el próximo viernes, las 20, su nuevo EP "El Futuro Vol. II. ¡Oh!", en un show gratuito que ofrecerá en el Centro Cultural Recoleta.

Se trata de un registro de dos canciones, "Oh, oh, oh" y "Los dogmas del Nuevo Milenio", que sucede a "El Futuro. Vol.1", lanzado en 2022, con el cual el grupo se adentraba en un estilo que remitía al pop gótico de los `80.

La nueva placa fue grabada en La Plata, producida por el guitarrista Lucas Gregorini y El Míster, el líder del grupo; y masterizado en Nueva York.

Así es como entre 2015 y 2020, a la par que se establecía como una de las grandes novedades de la escena indie, la banda encaró una trilogía de discos, el año pasado inició una nueva aventura sonora con la saga "El Futuro" .

"Luego de la trilogía y de haber tenido un acercamiento a géneros muy heterodoxos, pero que sí tenían que ver con una continuidad de lo que tenía que ver con el rock, el blues, el soul, se nos abría una incógnita. Esa idea de que el futuro no sea uno dialogaba con la realidad de la banda. Este EP es uno de los futuros que tenemos", había expresado El Míster en esa ocasión a Télam.

"Nuestra música siempre tuvo una base afroamericana, de blues y soul; siempre hubo una cuota pop muy clara y siempre hubo un elemento de oscuridad. Uno de nuestros desafíos dentro de esos géneros, que siempre son más rítmicos y tienen armonías más sencillas, es encontrar melodías", había ampliado. (Télam)