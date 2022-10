Tras cerrar en 2020 una trilogía de discos y atravesar la pandemia con algunas producciones audiovisuales, Las Armas Bs. As. inicia una nueva etapa con su nuevo EP “El futuro. Volúmen 1”, en el que deja de lado por un instante las raíces afroamericanas que marcaron el estilo de la banda, para adentrarse en un sonido que remite al pop gótico de los `80.

La placa, que será presentada el próximo viernes 14 de octubre en el palermitano Strummer Bar para luego proyectar shows en La Plata y Mendoza, está integrada por tres composiciones, “Sobretodo marrón”, “Tenis” y “Pantalla”, que dialogan entre sí a través de una estética sonora uniforme, una característica de este grupo a lo largo de su historia.

“No nos gusta pensar los discos como un rejunte de canciones. No se trata de sumar las canciones que tenemos, sino plantear pequeños universos y aquí había tres canciones que se ligaban entre sí”, explicó a Télam El Mister, guitarrista, cantante y figura visible de este proyecto que completan Lucas G. en guitarra y voz, Longa en bajo y Pinky en batería.

Así es como entre 2015 y 2020, a la par que se establecía como una de las grandes novedades de la escena indie, la banda encaró una trilogía de discos y ahora, con la lógica incertidumbre que puede plantear el futuro, se aventura en una nueva etapa que, en principio, muestra un viraje sonoro y la inclusión de voces femeninas invitadas, a partir de la colaboración de Amparo Torres, de Isla Mujeres, y Carmen Sánchez Viamonte.

“Luego de la trilogía y de haber tenido un acercamiento a géneros muy heterodoxos, pero que sí tenían que ver con una continuidad de lo que tenía que ver con el rock, el blues, el soul, se nos abría una incógnita. Esa idea de que el futuro no sea uno dialogaba con la realidad de la banda. Este EP es uno de los futuros que tenemos”, expresó El Mister, quien, sin embargo, advirtió que “la idea no es cambiar porque sí, caprichosamente”.

Tal como se mencionó antes, acaso la gran novedad respecto a los trabajos anteriores radica en un abordaje sonoro, especialmente a partir del tratamiento del bajo y la batería, que nos traslada directamente a la escena del pop gótico de los `80, que tenía a The Cure como punta de lanza a nivel masivo.

“Nuestra música siempre tuvo una base afroamericana, de blues y soul; siempre hubo una cuota pop muy clara y siempre hubo un elemento de oscuridad. Uno de nuestros desafíos dentro de esos géneros, que siempre son más rítmicos y tienen armonías más sencillas, es encontrar melodías”, dijo el líder.

Y continuó: “La música de los ´80 tiene grandes melodías y con oscuridad, que es lo que le da la profundidad. Lo que los ´80 marcaron fue una idea de un pop que no necesariamente es ligero o vacío. En esto que grabamos se re nota The Cure o The Smiths, más que nada en la idea de hacer algo más oscuro. Siempre estuvo esa idea de usar acordes menores”.

Así con en su debut discográfico el grupo eligió llamar a su primera producción “Volúmen 1”, el hecho de volver a emplear esta leyenda en el título del nuevo EP plantea para el oyente el inicio de una nueva trilogía, aunque El Mister no fue tan taxativo al respecto.

“Cuando hicimos `Volúmen 1´ pensamos en un lenguaje que nos contenga y, por otra parte, en el amor siempre se está empezando. Es esta idea del principio como una energía espontáneamente genuina. No sabemos si habrá volumen dos o tres, pero algo está empezando y esa energía nos enamora. Pero como le pasa a todos, no sabemos cuál será nuestro futuro”, concluyó. (Télam)