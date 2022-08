El tercer concierto del ciclo integral "Beethoven en el Beethoven", en el que la pianista argentina de alcance internacional Martha Noguera interpretará en su totalidad las 32 sonatas del genio musical de Bonn, se realizará en el auditorio Fundación Beethoven.

La serie de conciertos iniciada a principios de julio y cuya sede se ubica en Santa Fe 1452, continuará el próximo jueves 4 a las 20 y tendrá continuidad los jueves 25 de agosto, 1, 8 y 22 de septiembre, y culminará el sábado 1 de octubre.

En la oportunidad, Noguera ejecutará las Sonatas No. 3 DoM op 2, No. 9 en Mi M op 14 n 1, No. 27 en Mi m op 90 y No. 21 21 en Do M op 52 (Waldstein-Sonaten)

Martha Noguera comenzó su carrera musical en Buenos Aires, su ciudad natal, a los once años y al egresar del Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo -carrera artística de piano- recibió el Primer Premio y la Medalla de Oro, siéndoles así reconocidas, desde tan temprana edad, sus notables condiciones como artista.

MIRÁ TAMBIÉN El quinteto de Pablo Mainetti sonará a la gorra los martes en Pista Urbana

Desde sus presentaciones como niña precoz, ocupó un lugar preponderante entre los pianistas argentinos y obtuvo becas para estudiar con Alexander Uninsky en la Southern Methodist University (Dallas, Estados Unidos), con Ilona Kalos en Londres (British Council, Inglaterra) y con Jan Ecckier en Varsovia (Polonia).

Es presidenta fundadora y directora artística de la Fundación Chopiniana de Argentina desde 2001.

(Télam)