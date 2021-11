(Por enviados especiales).- La edición 36 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata llega a su fin y tras sus diez días dejó una decena de filmes imperdibles, algunos de los cuales irán a plataformas y otros pasaran por las salas.

1- "Hit the road", de Panah Panahi (Competencia Internacional)

Brillante ópera prima del hijo del prestigioso cineasta iraní Jafar Panahi, narra el último día en una familia que despide al hijo mayor, quien escapa de Irán de manera ilegal. Con una fotografía espectacular en la bellísima geografía iraní, Panahi expresa su pasado, presente y futuro en una road movie en donde la desesperación, la comedia y el disparate van a la par.

2 - "Petit maman", de Celine Sciama (Competencia Internacional)

La directora francesa de "Mujer en llamas" consiguió una película pequeña, con pocas locaciones y elenco reducido, genuinamente emocional y dispuesta a indagar la infancia como un territorio en donde la imaginación y lo fantástico son herramientas naturales para sortear las dificultades.

3- "What Do We See When We Look at the Sky?", de Alexandre Koberidze (Competencia Internacional)

En cada fotograma del filme, este director georgiano pareció tener la misión de mostrar la felicidad y trasladarla al espectador para que se deje maravillar no solo por las películas, sino por la aventura de la vida.

4- "Quién lo impide", de Jonás Trueba (Competencia Internacional)

Premiada en San Sebastián, a la mitad del certamen ingresó este maratónico largometraje del español Trueba, que desafía la métrica del cine y elimina la variable del tiempo en sus casi cuatro horas de un "coming of age" que no juzga a los adolescentes, sino que son los adolescentes los que juzgan las miradas que se posan sobre ellos.

5- "Jesús López", de Maximiliano Schonfeld, (Competencia Latinoamericana)

El relato, que viene de obtener el premio a la Mejor Película en la 30ma. edición del Festival Biarritz América Latina, cuenta la historia de un joven sin rumbo que empieza a ocupar el lugar de su primo, muerto en un accidente de moto. El filme del director argentino es una crónica de mimetización que de a poco también suma lo fantástico en donde fallecido y usurpador se confunden.

6- “Reloj, soledad”, de César González (Competencia Argentina)

Toma un breve período de la vida de una empleada de limpieza que vive una existencia monótona, sola en una casa humilde en el sur del Conurbano bonaerense. En medio de una vida sin estímulos, decide robar el reloj de dueño de la fábrica. Lo que sigue es una profundización de las penurias de la protagonista, que ni su madre podrá atenuar.

7- "Las cercanas", de María Álvarez (Competencia Argentina)

Las mellizas Isabella y Amalia Cavallini dedicaron su vida al piano. Vivieron en Estados Unidos y, según cuentan, eran reconocidas por la gente, la crítica y sus colegas como dos grandes pianistas. Sin embargo, su carrera se cortó y nunca se supo por qué. Álvarez retrata cómo los recuerdos se pueden volver tan borrosos y apelmazados que llegan a confundir la individualidad de cada una de ellas.

8- "In Front of Your Face", de Hong Sang-soo (Sección Autores)

Una mujer de unos 50 años vuelve a Corea desde los Estados Unido. Sin embargo, un giro sorprendente -otro elemento constante en la filmografía del surcoreano-, sugiere que lo visto hasta ese momento, el tono ominoso de la revelación, tal vez no sea más que un sueño e incluso un chiste demasiado extendido.

9- "Vortex", de Gaspar Noé (Sección Autores)

Cuando se anuncia una nueva película de Gaspar Noé, uno espera sexo, drogas e imágenes brutales, algo a lo que el eterno "enfant terrible" le escapa en "Vortex", una cinta impactante por la sencilla crudeza con la que relata la vida de una anciana con alzheimer, su marido con problemas cardíacos y el intento de ayuda de un hijo que no puede con sus propios problemas.

10- "Sexo desafortunado o porno loco", de Radu Jude (Estados Alterado)

Una profesora intenta durante 24 horas hacer desaparecer el video íntimo que subieron a internet, mientras enfrenta los padres que la quieren fuera del colegio donde enseña a sus hijos. La nueva cinta del rumano aborda la hipocresía, la vida privada, la sobrexposición de internet y cuán nimia es la moralina colectiva ante las consecuencias de la política.

