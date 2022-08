El folclorista José Larralde aseguró que no cobró nada por la inclusión de su tema "Quimey Neuquén" en el último episodio de la exitosa serie "Breaking Bad".

"Justo en el último capítulo, cuando lo matan al profesor éste (el personaje Walter White) aparezco yo cantando 'Quimey Nequén'. Y yo digo, 'qué tiene que ver en el norte de México 'Quimey Neuquén'... pero no cobré un mango... no me dieron un mango por eso", sostuvo el "Pampa" en un video publicado en YouTube subido por el usuario Hebert Coello.

"Dicen que acá no hay convenio con Estados Unidos... qué raro, ¿no?", acota el compositor de himnos del folclore como "Cosas que pasan" y "Grito Changa".

A su vez, uno de los máximos exponentes vivos de la música de raíz argentina afirmó que está "rascando en el fondo de la olla", debido a que no tiene trabajo, y que sus hijos, que trabajan de forma independiente, se encuentran en la misma situación.

"Qué te voy a contar si a todos los que están viendo les debe estar pasando lo mismo”, sostuvo el músico de 84 años, nacido en la bonaerense Huanguelén, mientras se recupera de una caída que le dejó lastimado el brazo.

La poesía de Larralde, siempre contando la vida de trabajo en el campo, que él mismo había sabido cultivar, es uno de los máximos exponente del género y la cultura gaucha del Siglo XX, a tal punto que el propio Jorge Cafrune quedó impactado y decidió grabar canciones del "Pampa".

Larralde era símbolo de lo popular, con actuaciones en grandes festivales y hasta el protagónico, en 1971, en "Santos Vega", filme dirigido por Carlos Borcosque.

Sin embargo, y pese a la fama, a mediados de los 80, se alejó de la industria musical y continuar su carrera de forma independiente, sin uso de la prensa (no da entrevistas) y con la ayuda del boca en boca. (Télam)