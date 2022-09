Lara Artesi, la cantante, compositora y productora conocida como Lara91k, se tocará el 14 de noviembre por primera vez en el Teatro Coliseo, después de haber agotado en un Niceto Club con la presentación en sociedad de su primer disco solista "Como Antes".

En su primer disco de larga duración la artista deslgosa con nostalgia su propia vulnerabilidad a partir de un tono confesional con el que le corre el velo a los miedos de la vida adulta, los problemas de dinero, el desamor y el vacío existencial."

"Yo soy un ser muy nostálgico, en las letras y en todo. Empecé a armar un relato a partir de la nostalgia y de todas estas imágenes que tenía en un disco rígido que estaba roto desde y pude arreglar.. Fue una locura encontrarme con toda esa data y revivirlo todo. Y se terminó armando un poco solo el concepto", sostuvo Artesi, en diálogo con Télam.

Junto a su amigo y colega, el productor y cantante Roque Ferrari (Orodembow) formaron Coral Casino, un proyecto experimental que se anticipó a la explosión de la música urbana, combinando sonidos de hip-hop, dancehall, soul y música de discoteca, y teloneó a artistas internacionales como Kaytranada, Mala Rodriguez y Disclosure.

"A mí lo que me pasó es que yo realmente era fanática del hip-hop y el trap, de la música de Blood Orange, Frank Ocean, Tyler The Creator. Realmente era una niña fanática. Y pasó que me crucé con Roque (Ferrari), con el que pude compartir los mismos gustos, hablar de los mismos artistas, y así empezamos a hacer música juntos como Coral Casino. Y empezamos a hacer esta música, pero nos salió como el orto, porque nos terminó saliendo otra cosa pero para bien", resumió. (Télam)