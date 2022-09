Lanzaron el primer adelanto de The Last Of Us

26-09-2022 HBO Max lanzó el primer adelanto de The Last Of Us, la adaptación del famoso videojuego homónimo desarrollado por Naughty Dog en exclusiva para las plataformas PlayStation, que podrá verse en el streaming en 2023 Y en poco más de un minuto y medio, los fanáticos tienen un pantallazo de lo verán próximamente. "La historia sucede veinte años después de que la civilización moderna fuera destruida. Joel (Pedro Pascal), un experimentado superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey) -una niña de 14 años- de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo, pronto se convertirá en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deberán atravesar EEUU dependiendo el uno del otro para sobrevivir", adelanta la sinopsis oficial. Además del chileno Pedro Pascal y Bella Ramsey -ambos estrellas de Game of Thrones-, el elenco se compone por Gabriel Luna, como Tommy; Anna Torv, como Tess; Nico Parker, como Sarah; Murray Bartlett, como Frank; Nick Offerman, como Bill; Storm Reid, como Riley; Merle Dandridge, como Marlene; Jeffrey Pierce, como Perry; Lamar Johnson, como Henry; y Keivonn Woodard, como Sam, entre otros. Además, la producción contará con las destacadas actuaciones de Graham Greene como Marlon, Elaine Miles como Florence, Ashley Johnson y Troy Baker. La serie fue escrita y producida ejecutivamente por Craig Mazin y Neil Druckmann. Se trata de una coproducción con Sony Pictures Television y cuenta con la producción ejecutiva de Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan y Rose Lam PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint y Naughty Dog también producen. Cabe señalar que la ficción no seguirá a rajatabla lo que ocurre en el videojuego, sino que es una adaptación libre del primer juego, que fue lanzado en 2013. Mientras que contará con algunos condimentos de la segunda entrega, estrenada en 2020. Los diez episodios cuenta con la dirección de Craig Mazin, Kantemir Balagov, Peter Hoar y Jasmila Zbanic. MBC/AMR