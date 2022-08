Un CD doble de lujo del emblemático disco "Thriller" de Michael Jackson, que incluye el master original y un extra con demos y rarezas, saldrá a la venta el próximo 18 de noviembre, para celebrar el 40 aniversario de su lanzamiento, junto a otras 15 pistas adicionales disponibles digitalmente.

Sin embargo, a partir del próximo lunes ya podrá conocerse a través de plataformas uno de los diez bonus track que incluye la caja; y lo seguirán los otros nueve, a razón de uno cada lunes hasta la fecha de salida de la edición material.

La presentación de esta edición de colección, a cargo de Sony Music y el Estate de Michael Jackson, guarda de la obra del fallecido artista, será acompañada de distintos eventos a nivel global que aún no han sido revelados.

Con clásicos como el tema que da nombre a la placa, "Beat it", "Billie Jean", "Wanna Be Started Something" y "The Girl Is Mine" -a dúo con Paul McCartney-, entre tantos, y la magistral producción de Quincy Jones, "Thriller" es el disco más vendido de todos los tiempos, en una cifra que supera los 100 millones de ejemplares.

MIRÁ TAMBIÉN Ozzy Osbourne se radica en su Reino Unido natal: No quiero morir en Estados Unidos

El álbum permaneció durante 500 semanas en la lista de discos más vendidos, pero fundamentalmente consagró a Michael Jackson como el "Rey del Pop".

Si bien el astro ya era una celebridad desde su aparición en escena en los ´60, cuando descollaba en el grupo Los Jackson, conformado con sus hermanos, a pesar de ser el menor de ellos; lo que impulsó su carrera solista con el exitoso debut "Off the Wall"; el lanzamiento de "Thriller" lo ubicó en los más alto de la escena musical.

En nuestro país, "Thriller" significó la masividad para Michael Jackson, al punto que llegó a haber programas televisivos que explotaron su figura, como el bizarro "Bailando con Michael Jackson y sus amigos", por el Canal 9 de Alejandro Romay, que con la conducción de un desconocedor del absoluto del tema como era el cronista cinematográfico Domingo Di Núbila, emitía videoclips de bandas internacionales y organizaba concursos de breakdance. (Télam)