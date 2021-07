El primer adelanto de la cuarta temporada de "The Sinner", la serie policial protagonizada por el actor estadounidense Bill Pullman que en Argentina puede verse en la plataforma de streaming Netflix, fue lanzado hoy en las redes sociales de cara a su estreno en octubre próximo.

Según informó el sitio especializado Entertainment Weekly, la entrega planteará una nueva investigación criminal con complejos ribetes psicológicos, aunque en esta ocasión y a diferencia de sus antecesoras, no habrá un único personaje central, sino que la historia contará con un elenco coral.

En ese sentido, hasta ahora trascendió que la narrativa encontrará al atribulado detective Harry Ambrose (Pullman) ya retirado y encarando un viaje hacia una isla en el norte de Maine con su pareja, Sonya (Jessica Hecht), donde espera recuperarse de los desgastantes casos en los que participó durante los últimos años.

Sin embargo, en ese momento ocurre una tragedia inesperada que involucra a la hija de los Muldoons, una prominente familia residente de la isla, y el investigador es convocado para ayudar con la intrigante pesquisa.

El elenco de esta entrega estará integrado por Frances Fisher ("Watchmen"), Alice Kremelberg ("El juicio de los 7 de Chicago"), Michael Mosley ("Ozark"), Neal Huff ("Mare of Easttown"), Cindy Cheung ("House of Cards") y Ronin Wong ("The Man in the High Castle"), entre otros.

Además, la actriz Jessica Biel, que protagonizó la primera temporada, ocupará nuevamente el rol de productora ejecutiva junto a Michelle Purple, Charlie Gogolak y Derek Simonds, quien también volverá a oficiar como showrunner de la temporada.

La segunda temporada fue encabezada por Carrie Coon ("Fargo"), mientras que la tercera, finalizada en marzo del año pasado, contó con Matt Bomer ("American Horror Story") en el papel de un padre desesperado que recurre al detective Ambrose en busca de ayuda.

La primera temporada de "The Sinner" fue la más vista de 2017 en Estados Unidos y obtuvo una nominación al Emmy por la actuación de Biel y dos nominaciones en los premios Globo de Oro.

En tanto, su sucesora consiguió una nominación en los lauros que entrega el Sindicato de Actores para Pullman y una mención en los Critics' Choice Awards para Coon. (Télam)