El primer clip de adelanto de "And Just Like That...", la secuela de la icónica serie de fines de los 90 "Sex and the City", que contará con el regreso de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis en el elenco, fue presentado hoy en diversas redes sociales de cara a su estreno en la plataforma de streaming HBO Max previsto para el 9 de diciembre.

La nueva propuesta tendrá diez episodios y seguirá al grupo de amigas conformado por Carrie, Miranda y Charlotte -sin la presencia de Kim Cattrall como Samantha luego de que trascendieran sus críticas a los ejecutivos de la tira original y los conflictos personales que existen con sus excompañeras- en esta actualidad como mujeres de cincuenta y tantos.

Además, en este "revival" también aparecerá la intérprete mexicana-estadounidense Sara Ramírez, conocida por su papel como la cirujana "Callie" Torres en "Grey's Anatomy", como Che Diaz, el primer rol de género no binario de la franquicia.

En "And Just Like That...", el personaje de Ramírez trabaja como comediante de stand-up y conduciendo un programa de radio en el que el personaje de Sarah Jessica Parker es una invitada recurrente, y que influenciará la forma en que la protagonista y sus amigas perciben el mundo contemporáneo atravesado por el cuestionamiento a los roles de género tradicionales.

También volverán a repetir sus papeles Chris Noth, recordado como John "Mr. Big" Preston, el principal interés amoroso de Carrie en "Sex and the City", y Wilie Garson como el querido Stanford Blatch, que llegó a participar de la producción antes de su fallecimiento el 21 de septiembre como consecuencia de un cáncer de páncreas.

En tanto, Sarita Choudhury ("Jessica Jones"), Nicole Ari Parker ("Empire"), Karen Pittman ("The Morning Show") y David Eigenberg ("Chicago Fire"), entre otros, completan la nómina de intérpretes que se suman a la miniserie.

Michael Patrick King, quien escribió y realizó ambas secuelas cinematográficas de la serie original -estrenadas en 2008 y 2010-, esta vez ocupará el rol de productor junto a las tres actrices principales-

Emitida durante seis temporadas entre 1998 y 2004, "Sex and the City" fue creada por Darren Star para la señal premium HBO y mantiene todavía una importante masa de fans que permite a la plataforma propiedad de WarnerMedia planificar este regreso.

La serie seguía al mencionado grupo de amigas en sus 30, navegando el universo de las citas, el sexo, el amor, el trabajo y el modo de vida neoyorquinos. (Télam)