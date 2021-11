"The Legendary 1979 No Nukes Concerts", una histórica actuación de 1979 de Bruce Springsteen junto a The E Street Band en el Madison Square Garden de Nueva York, fue lanzada por primera vez en todos los formatos.

La presentación, considerada por la crítica especializada como "una de las mejores actuaciones de rock del mundo", muestra a "El Jefe" en un momento ascendente de su carrera junto a invitados de la talla de Tom Petty y Jackson Browne.

Entre las canciones que suenan en los 90 minutos de show, aparece por primera vez "The River" y clásicos como "Born To Run", "Badlands" y "Thunder Road".

También hay una escena en donde muestra los festejos por los 30 años de Springsteen en pleno concierto.

"The Legendary 1979 No Nukes Concerts" fue registrado durante una serie de espectáculos benéficos encabezados por el artista. (Télam)