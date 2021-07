Adriana Torrón estrena "Algo diferente" antes de la salida de su disco "Vuela"

La artista dominicana Adriana Torrón estrenó su nuevo single "Algo diferente", una canción sobre los desencuentros que ocurren en las relaciones amorosas.

Artista revelación del pop urbano en su país, la cantante anunció además el lanzamiento de su próximo álbum "Vuela" para el próximo jueves.

Torrón, quien en se encuentra por iniciar una gira promocional por Estados Unidos y otros países del continente, trabajó este nuevo adelanto donde fusiona el pop con la música urbana junto a Luis Salazar, quien la acompañó como productor en esta búsqueda encontrar "nuevas fusiones" para su música, siempre dentro del pop.

Camilú estrena video de "Si se me quiebra la voz"

La cantante chubutense Camilú, quien lanzó su primer disco homónimo a principios de mayo, estrena el video de "Si se me quiebra la voz", su nuevo corte de difusión.

En el marco de su estreno en plataformas digitales, la artista asegura que el tema elegido fue "el primero" que la hizo sentir "orgullosa y segura" como compositora.

"Fue poner en palabras una situación que no me tenía contenta, pero de la que tampoco podía liberarme. Estaba obsesionada con un amor que además de no ser correspondido, me hacía mal. Y ya ni siquiera podía compartirlo con mis amigos porque no toleraban que siguiera en ese mismo lugar", sostuvo, al evocar la historia de "Si se me quiebra la voz", llevado en formato de video con una pieza audiovisual tan desgarradora como llena de esperanza.

"Yo creí que eras mi amiga", el nuevo single de Francisco Victoria

Uno de los músicos jóvenes más prolíficos y con mayor proyección de la escena latinoamericana, el chileno Francisco Victoria presenta su nuevo sencillo "Yo creí que eras mi amiga".

La canción, que es un anticipo de lo que será su segundo álbum de estudio y sucesor de su celebrado disco debut "Prenda" producido por Alex Anwandter, muestra el lado más íntimo del artista, con una composición donde predomina el piano y los arreglos de cuerda, siguiendo la línea de su anterior sencillo "Tirame al fondo del mar".

"Los principales referentes al crear este tema fueron Burt Bacharach y su manera de componer tan particular y transversal y Maurice Ravel, compositor del impresionismo francés , quien me ha acompañado bastante tiempo este último año. Por lo cual, es una muestra de dos de mis cosas favoritas, porque necesitaba que la canción se sintiera importante y muy honesta, una mezcla de lo que más me gusta con lo que más me duele", sostuvo el músico, sobre su último lanzamiento en plataformas.

Mike Southside presenta "Mucha información", su nuevo álbum

El trapero Mike Southside acaba de publicar "Mucha información", su nuevo disco que ya está disponible en las tiendas digitales, donde pasa del reggaeton bailable al malianteo más callejero.

El rionegrino, que tuvo en la producción a la dupla cordobesa Hot Plug Beats (Slim Dee, Malajunta Malandro), se dio el gusto además de tener entre los invitados especiales a referentes del género urbano como a Ceaese, actual exponente del hip-hop chileno en "De qué vas" y a uno de los pioneros del trap español, Kinder Malo, que presta su voz en "Josiando".

Para el artista, su nuevo lanzamiento refleja una "etapa más madura" y lo encuentra con un "equilibrado flow callejero" con el que aborda historias tomadas de su propia biografía. (Télam)