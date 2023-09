Desde un estudio montado en el living de su departamento, el periodista Jorge Lanata retomó esta tarde su programa en Radio Mitre del que estuvo ausente durante más de un mes debido a una infección generalizada por la que cursó dos internaciones en el Hospital Universitario Fundación Favaloro.

El periodista, de 63 años, fue sometido a un trasplante de riñones en 2015 y desde ese momento sufrió infecciones en ese órgano.

“Fue raro y fue muy fuerte, esta fue la primera o la segunda peor de todas las veces que estuve internado. El trasplante es otro quilombo. Vas preparado. Acá no había plan. En un momento estuve asustado. Tuve idas y vueltas. Y decís, ‘¿y esto cómo sigue? ¿Sigo?’ Es raro”, señaló al aire.

“Mi mensaje universal es quiéranse, no pierdan el tiempo. Suena a discurso hippie pero es así, no hay tiempo. Es así de simple, la vida y la muerte. Es eso. Hagamos menos planes y démosle para adelante, es lo que a mi me quedó de esos días. Y Dios proveerá”, resumió.

Además de “Lanata sin filtro” por Mitre, comanda el ciclo "PPT, Periodismo Para Todos" (eltrece, domingos a las 22) y escribe una columna política los sábados en el diario Clarín.

(Télam)