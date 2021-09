La cantante estadounidense Lana Del Rey anunció hoy el lanzamiento de su octavo disco de estudio, "Blue Banisters", que estará en las bateas a partir del 22 de octubre.

Según se anunció oficialmente, el sucesor de "Chemtrails Over The Country Club", lanzado a principios de este año, vendrá en distintos formatos como CD, vinilo y casetes.

Junto con el anuncio, Lana lanzó en plataformas digitales el single de "Arcadia", que escribió y produjo con Drew Erickson, y que llegó acompañado por un video dirigido por la propia artista.

"Text book", "Blue Banisters", "Arcadia", "Interlude - The Trio", "Black Bathing Suit", "If You Lie Down With Me", "Beautiful", "Violets for Roses", "Dealer", "Thunder", "Wildflower", "Wildfire", "Nectar of the Gods", "Living Legend", "Cherry Blossom" y "Sweet Carolina", conformarán -con el mismo orden- este nuevo estreno de la cantante.

En su anterior placa, que incluía una versión de un tema de Joni Mitchell, había dejado en claro que las letras se nutrían de referencias a su vida personal y críticas sobre la cultura, una línea que parece retomar en "Arcadia", su flamante adelanto. (Télam)