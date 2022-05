La actriz paraguaya Lali González, reconocida aquí por ser una de las protagonistas de la tira “La 1-5/18” que se emitió en las noches de eltrece, fue distinguida hoy por la Cámara de Senadores de su país “por su destacado desempeño y por promover la identidad cultural del país”.

El Senado aprobó semanas atrás una resolución por la cual reconoce la trayectoria y rinde homenaje a la intérprete, de 35 años y una consagratoria actuación en el filme local “7 cajas”, que hoy se concretó con una ceremonia.

La actriz, cuyo nombre completo es Graciela Belén González Mendoza, expresó al ser laureada. “Yo creo en mi país, creo en Paraguay. Muchas veces me dijeron que no me podía dedicar a esta profesión porque no está profesionalizada y no tenemos seguro y por si acaso, estudié derecho”. (Télam)