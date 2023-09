“Lakers: Tiempo de ganar”, la serie que sigue el detrás de escena de cómo la franquicia de Los Angeles transformó la NBA y el básquet en general en los ’80, presenta mañana en HBO y la plataforma HBO Max el final de su segunda temporada, con la representación del espectacular primer gran enfrentamiento contra los Boston Celtics.

“El partido del siglo”, llamó la prensa estadounidense en 1984 al último de aquella final al mejor de siete encuentros entre los equipos comandados por Earvin “Magic” Johnson y Kareem Abdul-Jabbar, en el caso de los Lakers; y por Larry Bird por el lado de Boston.

Ambos equipos dominaban para ese momento la liga de básquet más competitiva del planeta, y se alternaban los títulos con equipos liderados por jóvenes superestrellas. Sin embargo, esta generación de jugadores no se había encontrado todavía en una final.

La idiosincrasia y cultura de cada una de las dos ciudades, situadas en costas opuestas de Estados Unidos, hacían del duelo entre este y oeste un evento que superaba de manera holgada la dimensión deportiva, y efectivamente esa serie que se extendió hasta el séptimo partido no tuvo escasez de emociones y dramatismo.

El “showtime” de los Lakers de Magic (Quincy Isaiah) contra la solidez de los Celtics de Bird (Sean Patrick) supuso un choque de estilos que no dejó a nadie indiferente, y que tuvo momentos tanto dentro como fuera de la cancha que todavía hoy se recuerdan.

Creada por Max Borenstein, quien ejerce de showrunner, y nada menos que el cineasta Adam McKay, "Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty" (tal su título original en inglés) recupera en una clave exagerada y llamativa a una galería de personajes que marcaron una época.

Entre ellos, y además de los cracks de la pelota naranja, figuras como Jerry Buss (John C. Reilly), el excéntrico empresario propietario de los Lakers que condujo a la NBA al deporte-espectáculo como se lo conoce en la actualidad; el coach Pat Riley (Adrien Brody), o el exjugador y ejecutivo Jerry West (Jason Clarke).

HBO acompaña este contenido con el podcast oficial “Winning Time”, en el que el productor ejecutivo Rodney Barnes y el periodista deportivo Jeff Pearlman desentrañan los hechos históricos que inspiraron la serie, y comparten información valiosa con actores, directores y otros colaboradores fundamentales de la ficción.

(Télam)