La tercera temporada de "Comedia", el podcast de Adrián Lakerman en el que desmenuza el proceso creativo de hacer reír conversando con humoristas de distintos rubros, edades y estilos, comenzará este jueves con una entrevista a Alfredo Casero que se podrá escuchar a través de Spotify y otras plataformas digitales.

Pedro Saborido, Ingrid Beck, Soy Rada, Fátima Florez, Alejandro Dolina, Georgina Barbarossa, Diego Capusotto, Carlos Núñez Cortés, Dalia Gutmann, Pablo y Migue Granados, fueron algunos de los invitados que ofrecieron su propia versión de cómo es el trabajo del humorista, cómo se piensa un chiste, cuáles son los engranajes invisibles que convierten a algo en algo gracioso; si existen filtros al momento de crear o si la grieta impacta, potencia o condiciona, entre otras preguntas.

Para esta nueva temporada de 10 episodios que se irán subiendo cada 15 días, Lakerman eligió comenzar con un plato fuerte: Alfredo Casero, creador de emblemas humorísticos como "De la cabeza" y "Cha cha cha" pero cuyo perfil público últimamente está más relacionado a su participación como invitado en programas políticos y sus opiniones explosivas.

Siguiendo la tradición ecléctica y heterogénea de "Comedia", la segunda invitada de esta temporada será Señorita Bimbo.

"En las últimas décadas, sobre todo por los cambios sociales y culturales que vivimos vinculados con la revolución de las mujeres, el humor ha cambiado", dijo Lakerman a Télam en octubre de 2020, sobre la propia curiosidad que empujó la creación de "Comedia" en 2019.

"Antes -agregó- la gente veía humor por televisión y ahora ya no hay humor en la televisión; los debates sobre los límites están muy candentes y eso antes no pasaba, pasaba lo que pasaba y no estaba en tela de juicio". (Télam)