Ante decenas de caras famosas a nivel local que habían adquirido su entrada de cortesía, y un exclusivo público que no colmó en número las expectativas iniciales debido al alto costo de los tickets, Frank Sinatra debutó en suelo argentino el 5 de agosto de 1981, en una cena show en el Hotel Sheraton.

Durante cuatro noches consecutivas iba a repetirse esta escena, y el 9 y 10 de ese mismo mes, los conciertos iban a trasladarse al Luna Park, un escenario mucho más popular y con entradas a precios más accesibles.

En ambos casos, Sinatra más o menos encaró un repertorio similar, de no más de una hora, con clásicos como "Fly Me to the Moon", "Strangers in the Night", "I´ve Got You Under My Skin", "My Way" y "New York, New York", entre tantos.

La performance del artista, acompañado por la orquesta dirigida por el pianista Vincent Falcone, echó por tierra con los agoreros que en la previa ponían en duda su capacidad de dar un show a la altura de su leyenda, porque consideraban que con 65 años a cuestas, ya había dejado detrás de sí los mejores momentos de su carrera.

MIRÁ TAMBIÉN Un festival en Obras para repudiar a Sinatra y ver nacer a La Trova Rosarina

Pero la otra curiosidad que dejaron aquellas veladas fue que en la previa, una orquesta dirigida por Don Costa, histórico arreglador de Sinatra, integrada por muchos de los músicos que aún acompañaban a "La Voz" ofrecía un show instrumental de apertura.

La idea inicial había sido aprovechar la orquesta de Sinatra y sumarle a Costa para poder brindar algo más que la hora de show de Sinatra estipulada en el contrato, sobre todo por lo escaso que esto podía resultar al público de acuerdo a los 1.000 dólares que valía la entrada.

Sin embargo, viejos roces entre Costa y algunos músicos complicaron los planes y hubo que recurrir a una sección rítmica local de apuro. Así aparecieron en esa orquesta el bajista Adalberto Cevasco, el pianista Juan Carlos Cirigliano y el baterista Enrique "El Zurdo" Roizner.

"La sesión rítmica de Sinatra no quería tocar con Don Costa porque aparentemente no los había convocado para la grabación en Los Ángeles de `New York, New York´. Se lo plantearon a Sinatra y, según me contaron, les dijo que ellos estaban contratados para tocar con él y si no querían tocar en la previa, no tenían obligación de hacerlo. Se presentó una situación complicada y así fue que aparecimos tocando ahí", recordó Roizner a Télam.

MIRÁ TAMBIÉN Multitudinario cortejo despidió al merenguero Johnny Ventura en Santo Domingo

El número de apertura se extendió a las fechas previstas en el Luna Park, lo que le posibilitó al baterista argentino poder disfrutar el hecho de ser parte de las históricas jornadas.

"Fue extraordinario tocar con esa orquesta legendaria y con ese director también legendario. En el ensayo, cuando empezó a sonar la orquesta, yo me decía: `¿Qué hace un muchacho como yo en un lugar así?´. Fue tremendo", confesó el baterista.

Roizner destacó el nivel de profesionalismo de todo el equipo, con horarios estrictos y claras precisiones que había que cumplir, como así también el gran trato recibido por parte de Don Costa.

"Nosotros tuvimos una relación más personal con Don Costa. El resto era muy profesional. Estaba todo muy pautado, hasta el horario exacto en que había que estar en el piso 24 del Sheraton para tomar el ascensor que te llevaba al salón", detalló.

Sin embargo, contó que "el contacto con Sinatra era imposible porque era fóbico de la gente que no conocía" y puntualizó que "si te acercabas, tenías un par de `monos´ que estaban alrededor de él y con mucha amabilidad te decían que por favor te retires".

"El show de Sinatra fue tremendo, espectacular. Y para mí, estar ahí fue una linda experiencia. Yo toqué con Vinicius y en esa ocasión con Sinatra, y tal vez sean los más famosos a nivel internacional, pero también valoro mucho el haber estado con Piazzolla, Mercedes Sosa o Leopoldo Federico", aclaró.

"No tengo un ranking de preferencia. Todas fueron experiencias muy especiales y diferentes. No sé si toqué el cielo con las manos pero he tenido mucha suerte. Lo que pasa es que todos los buenos estaban ocupados y había que llamar a alguien", ironizó a modo de conclusión. (Télam)