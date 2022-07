En mayo de 2019 Cacho Fontana, fallecido hoy a los 90 años, empezó a escribir el último capítulo de su legendario andar audiovisual cuando estrenó “Un Cacho de Nacional” por Radio Nacional.

“Tenía ganas de estar entretenido y pensando en otra cosa que no sea la rutina en torno a mi salud y hoy me encuentro disfrutando de esta posibilidad que me brinda Radio Nacional y que me llega en un momento donde extrañaba mucho estar al aire”, señaló entonces Fontana a Télam.

El equipo familiar en torno al envío mensual sumaba a Antonella Fontana, una de sus hijas, al frente de la producción y a su ex esposa, Liliana Caldini (que murió ayer), acompañándolo al aire.

El vínculo de Cacho y Nacional tuvo el 15 de abril de ese año un capítulo especial ya que mereció -junto a Héctor Larrea- un homenaje de la emisora que consistió en la colocación de sendas placas con sus nombres en la entrada del mítico edificio de Maipú 555.

MIRÁ TAMBIÉN El Festival de Cine de San Sebastián abre convocatoria para proyectos de primeros y segundos filmes

Además de celebrar su regreso a la actividad, Fontana dejó sentencias con su sello como que “la radio es la imaginación y la llave de toda mi vida. Es un medio que se va adaptando y no hay con qué darle. A pesar de las variantes electrónicas y de las nuevas tecnologías que hay. La radio sigue luchando como siguen peleando los barcos contra los submarinos”.

Y acerca de particularidades de su oficio, dijo: “Yo no soy periodista sino que siempre hice reportajes sobre la intimidad del personaje, de su familia, de sus cosas personales y eso me favoreció porque dijeron ‘eso no es periodismo’. Lo comencé a hacer con el presidente de la compañía que me auspiciaba y aparentemente era una pavada pero me doy cuenta que es un modo de preguntar que hoy está en boga”. (Télam)