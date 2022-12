La cantante y compositora Sofía Campos, quien viene de estar nominada a los Grammy Latinos como “Nueva Artista” y que nació en Estados Unidos, vivió en Argentina y Brasil y reside en México desde 2017, tocará mañana desde las 20.30 en el porteño Teatro Margarita Xirgu UNTREF donde compartirá velada con Sofía Macchi.

“Va a ser un show con banda completa y algunas sorpresas donde voy a estar tocando canciones de mis discos ‘Salvar el Fuego’ y ‘Lugares Imaginarios’, además de canciones nuevas que, al igual que lo que propone la música de Sofía Macchi (que también es argentina y vivió en México), honran lo cotidiano, lo simple y la transparencia”, cuenta Campos a Télam.

Télam: ¿De qué manera tratás de que en tu música se exprese la trashumancia corporal y espiritual de tu andar?

Sofía Campos: Siempre me sentí muy nómade. Nací en Estados Unidos, después me fui muy chica para Argentina, a los 4 años para Brasil, a los 13 volví para Argentina, de nuevo viví un tiempo en Brasil y ahora estoy viviendo hace casi cinco años en México. Me gusta que los lugares por lo que fui viviendo se vean en mi música porque también me nutrieron mucho como persona. Siento que hay algo de la cantada del portugués de los años en Brasil, algo de la transparencia y lo visceral del sentimiento de la música de México y de la cotidianeidad y del hablar sin vueltas de Argentina. También siento que moverte por muchos lugares te hace no perder la capacidad de asombro, las ganas de aprender y la conexión con los cambios para seguir creciendo.

T: ¿Qué lazos encontrás entre tu obra y la música argentina?

SC: Siempre sentí que la música argentina honra mucho lo cotidiano, los placeres, el presente, el disfrute, hablar sin rodeos sobre lo que sentís. Siento que hay mucho de eso en mi música. Me gusta jugar con muchos ritmos latinoamericanos, como la samba y el bossa de Brasil, la ranchera, el candombe. Lo rioplatense siento que está más tangible en las letras y en la lírica y en las elecciones de producción que hicimos con Matías Cella desde el segundo disco, “Lugares Imaginarios”.

T: ¿Cómo se inscribe tu música en la escena mexicana? ¿Te sentís parte de algún movimiento ligado a la canción como el que te unió a Natalia Lafourcade para “Verde nocturno”?

SC: Llegué a México con mi primer EP recién lanzado y con muchas ganas de escribir y grabar muchas canciones. Creo que esa intención tan clara y la llegada a un lugar nuevo tan estimulante y rico como México hizo que sucedieran muchas cosas que no esperaba. Se abrieron muchas puertas para mí y una de ellas fue el regalo de que Natalia aceptara cantar conmigo en “Verde Nocturno”. Me encanta también darme cuenta cómo México se empieza ver también en mis canciones.

T: ¿Qué significó la nominación al Grammy Latino?

SC: En este camino de hacer canciones muchas de las alegrías y reafirmaciones vienen completamente de la música. El refugio de tener un sentimiento real y poder plasmarlo en una canción es el primero y vale oro. Cantar ante un público y sentir que le llega, que lo conmueve, compartir con otrxs músicos talentosos en la banda, en la producción, colaborar con artistas de otras disciplinas. Lo de la nominación al Grammy Latino fue una nueva reafirmación. Al igual que las otras, me hizo sentir que estaba en el camino correcto y que cuando hacés las cosas con amor y cariño y disfrutando el proceso, eso tiene un poder muy transformador y puede pasar lo que sea. Fue un honor estar nominada en la categoría de Mejor Nuevo Artista y me dio mucho motor y energía para seguir trabajando y haciendo. (Télam)